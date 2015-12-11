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Индикаторы

TicksVolume - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
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Просмотров:
8013
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает изменение цены в пунктах и сколько раз за период произошло изменение в течение выбранного периода, к сожалению только от момента запуска до момента остановки.

Входящих параметров не имеет.

Возможно использование для определения скорости и/или ускорения изменения цены. На скрине видно, что Volume равно 44, индикатор TickVolume показывает что цена увеличивалась "Tick вверх" 27 тиков и уменьшалась "Tick вниз" 17 тиков. За это время цена увеличилась на "Pips вверх" 53 пункта и понизилась на "Pips вниз" 9 пунктов (в пятом знаке).

Очень важно, все математические действия со значениями индикатора необходимо производить в абсолютных величинах.

TicksVolume

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