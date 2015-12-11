TicksVolume

Индикатор показывает изменение цены в пунктах и сколько раз за период произошло изменение в течение выбранного периода, к сожалению только от момента запуска до момента остановки.

Входящих параметров не имеет.

Возможно использование для определения скорости и/или ускорения изменения цены. На скрине видно, что Volume равно 44, индикатор TickVolume показывает что цена увеличивалась "Tick вверх" 27 тиков и уменьшалась "Tick вниз" 17 тиков. За это время цена увеличилась на "Pips вверх" 53 пункта и понизилась на "Pips вниз" 9 пунктов (в пятом знаке).

Очень важно, все математические действия со значениями индикатора необходимо производить в абсолютных величинах.