TicksVolume - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータはポイントで価格の変更を表示し、指定された期間内にこの価格変更が何回発生したかを集計します。
入力引数がありません。
価格の上昇・下降の速度と加速度も求めることができます。グラフから見れるように、ボリュームが44に等しいなら、価格が27ティック上昇し、17ティック下降しました。また、指定された期間内に価格が53ポイント上昇し、9ポイント下降しました。
注意：インディケータの値に関するすべての算術演算のために絶対値を使用しなければなりません。
