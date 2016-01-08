コードベースセクション
エキスパート

Exp_Laguerre_ROC - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
laguerre_roc.mq5 (9.46 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_laguerre_roc.mq5 (6.22 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
インディケータLaguerre_ROCのシグナルをベースに構築された取引システムです。ヒストグラムの買われすぎ、または売られすぎのレベルの突破が起こった場合に、バーが閉じるときにポジションメイクのシグナルが生成されます。インディケータのゼロラインの突破時にポジションは閉じられます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLaguerre_ROC.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

図1. チャート上の取引例

2014年/USDJPY/8時間足のテストの結果

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

