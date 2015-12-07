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Exp_Laguerre_ROC - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Laguerre_ROC. Сигнал на открытие позиции формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой уровня перекупленности или перепроданности гистограммой. Закрываются позиции при пробое нулевой линии индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Laguerre_ROC.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор KalmanFilter в свечном виде.MACDCandle
Индикатор MACD в свечном виде.
Эксперт Exp_MACDCandle построен на основе сигналов индикатора MACDCandle.Exp_KalmanFilterCandle
Эксперт Exp_KalmanFilterCandle построен на основе сигналов индикатора KalmanFilterCandle.