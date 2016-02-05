Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LinearMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 921
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O LinearMomentum com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador LinearMomentum.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador LinearMomentum_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14342
O PA_Oscillator com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.TradeState - o modo de negociação do EA se altera dependendo do tempo
A classe restringe a negociação do EA pelo tempo. Ele possui opções de configuração flexíveis, o que permite definir um número personalizado de fusos horários, e permite também negociar somente em dias específicos da semana.
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador PA_Oscillator.Exp_i-GAP
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador i-GAP.