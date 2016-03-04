CodeBaseSeções
Exp_ColorBears - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
831
(17)
\MQL5\Experts\
exp_colorbears.mq5 (8.59 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorbears.mq5 (8.15 KB) visualização
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorBears. O sinal é formado no fechamento da barra se a cor do indicador histograma se alterar.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado ColorBears.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPJPY H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14314

