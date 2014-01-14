Participe de nossa página de fãs
TimerClosingPeriod v.2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4526
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Versão atualizada do indicador TimeClosingPeriod.
Pode ser útil para os traders que estão trabalhando na abertura de novo candle, plota o tempo permanecendo até completar a barra em andamento, se o período for inferior a H1, também mostra o tempo para completar a barra horária atual.
No último segundo ele toca um arquivo de som especificado nos parâmetros de entrada. O sinal sonoro pode ser desativado.
A classe CTimer foi reescrita, adicionado novos métodos de som e controle do mouse.
Os arquivos de ambos o indicador devem ser colocado na mesma pasta.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/84
