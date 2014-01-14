CodeBaseSeções
TimerClosingPeriod v.2 - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
4526
(32)
Versão atualizada do indicador TimeClosingPeriod.

Pode ser útil para os traders que estão trabalhando na abertura de novo candle, plota o tempo permanecendo até completar a barra em andamento, se o período for inferior a H1, também mostra o tempo para completar a barra horária atual.

No último segundo ele toca um arquivo de som especificado nos parâmetros de entrada. O sinal sonoro pode ser desativado.

TimerClosingPeriod v.2

A classe CTimer foi reescrita, adicionado novos métodos de som e controle do mouse.

Os arquivos de ambos o indicador devem ser colocado na mesma pasta.

