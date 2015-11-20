请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_XKRI_Histogram - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 924
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 XKRI_Histogram 振荡器方向改变的 Exp_XKRI_Histogram EA。在柱线收盘时，如果指标的方向改变，产生执行交易的信号。
此 EA 需要指标的编译文件 XKRI_Histogram.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13962
XKRI_Histogram_HTF
指标 XKRI_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。KRICandle
指标 KRI 以蜡烛条序列的形式实现。
XKRICandle
指标 XKRI 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 XKRI 算法处理之后的结果。Laguerre_HTF
指标 Laguerre 在输入参数中有时间帧选项。