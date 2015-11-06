CodeBaseSeções
Exp_i_Trend - expert para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
i_trend.mq5 (9.24 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_i_trend.mq5 (7.62 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor Exp_i_Trend é calculado com base nos sinais gerados pelo oscilador i_Trend. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se houver mudança na cor do indicador tipo nuvem.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador CronexCCI.ex5 para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar os Expert Advisors com corretoras que oferecem o spread diferente de zero e a opção para definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos Teste em 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13777

i_Trend_HTF i_Trend_HTF

O indicador i_Trend com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

i-VaR95_HTF i-VaR95_HTF

O indicador i-VaR95 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

iAnchMom_HTF iAnchMom_HTF

O indicador iAnchMom com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_iAnchMom Exp_iAnchMom

O Expert Advisor Exp_iAnchMom é baseado na reversão da direção do histograma iAnchMom.