Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-VaR95_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 901
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador i-VaR95 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer o arquivo do indicador i-VaR95.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador i-VaR95_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13775
Chaikin_3HTF
Três Indicadores Chaikin Oscillator com três timeframes diferentes são exibidos no mesmo gráfico.i-SpectrAnalysis_BullsPower
Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Bulls Power.
i_Trend_HTF
O indicador i_Trend com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_i_Trend
O Expert Advisor Exp_i_Trend é calculado com base nos sinais gerados pelo oscilador i_Trend.