iAnchMom_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 939
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador iAnchMom com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer o arquivo do indicador i_Trend.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador iAnchMom_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13786
