i_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1231
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador i_Trend com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (prazo)

Este indicador requer o arquivo do indicador i_Trend.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador i_Trend_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13776

