ポケットに対して
エキスパート

Exp_i_Trend - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
666
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
i_trend.mq5 (9.24 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_i_trend.mq5 (7.62 KB) ビュー
Exp_i_Trendエキスパートアドバイザーは i_Trendオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたCronexCCI.ex5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

H4での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13777

