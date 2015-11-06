Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Chaikin_3HTF - indicador para MetaTrader 5
Três Indicadores Chaikin Oscillator com três timeframes diferentes são exibidos no mesmo gráfico.
Fig.1. O indicador Chaikin_3HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13768
