CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i_Trend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
815
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator i_Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator i_Trend.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator i_Trend_HTF

in Abb.1. Der Indikator i_Trend_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13776

i-VaR95_HTF i-VaR95_HTF

Der Indikator i-VaR95 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Chaikin_3HTF Chaikin_3HTF

Drei Indikatoren Chaikin Oscillator mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.

Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5 v.4 Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5 v.4

Ein System für die Ausführung einiger Routineaufgaben im manuellen Handel mit MT5. Ein-Klick-Handel.

MQL5 Wizard - Handelssignale MQL5 Wizard - Handelssignale

Handelssignale auf der Basis der gegenseitigen Lage drei exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitte "Signals based on three EMA".