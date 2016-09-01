und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i_Trend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 815
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator i_Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator i_Trend.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator i_Trend_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13776
Der Indikator i-VaR95 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Chaikin_3HTF
Drei Indikatoren Chaikin Oscillator mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.
Ein System für die Ausführung einiger Routineaufgaben im manuellen Handel mit MT5. Ein-Klick-Handel.MQL5 Wizard - Handelssignale
Handelssignale auf der Basis der gegenseitigen Lage drei exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitte "Signals based on three EMA".