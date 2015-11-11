CodeBaseSecciones
i-VaR95_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador i-VaR95 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador i-VaR95.mq5.

Fig. 1. Indicador i-VaR95_HTF

Chaikin_3HTF Chaikin_3HTF

Tres indicadores Chaikin Oscillator de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.

i-SpectrAnalysis_BullsPower i-SpectrAnalysis_BullsPower

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador Bulls Power mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

i_Trend_HTF i_Trend_HTF

Indicador i_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_i_Trend Exp_i_Trend

El experto Exp_i_Trend está construido en base a las señales del oscilador i_Trend.