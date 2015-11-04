代码库部分
i-VaR95_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
指标 i-VaR95 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 i-VaR95.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. i-VaR95_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13775

Chaikin_3HTF Chaikin_3HTF

在同一图表中显示三条不同周期的 Chaikin 振荡器指标。

i-SpectrAnalysis_BullsPower i-SpectrAnalysis_BullsPower

此指标是多头力度指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。

i_Trend_HTF i_Trend_HTF

指标 i_Trend 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_i_Trend Exp_i_Trend

这款 Exp_i_Trend EA 基于 i_Trend 振荡器生成的信号。