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Индикаторы

i-VaR95_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1907
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор i-VaR95 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-VaR95.mq5.

Рис.1. Индикатор i-VaR95_HTF

Рис.1. Индикатор i-VaR95_HTF

Chaikin_3HTF Chaikin_3HTF

Три индикатора Chaikin Oscillator с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

i-SpectrAnalysis_BullsPower i-SpectrAnalysis_BullsPower

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bulls Power путем фильтрации гармоник большего порядка.

i_Trend_HTF i_Trend_HTF

Индикатор i_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_i_Trend Exp_i_Trend

Эксперт Exp_i_Trend построен на основе сигналов осциллятора i_Trend.