DayStochastic - indicador para MetaTrader 4

Mikhail Sergeev | Portuguese English Русский Deutsch 日本語
DayStochastic é o indicador estocástico, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.

Período: M1-D1. Na primeira execução, o indicador necessita de algum tempo para realizar os cálculos.

DayStochastic

Recomendações:

  • Use-o para tomadas de decisões durante a negociação no intraday.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13482

