CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Proboy XonaxM - Experte für den MetaTrader 4

Bakhytzhan Abzalbekov | German English Русский 日本語 Português
Ansichten:
914
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die neu gebildete Kerze wird analysiert und ein Auftrag platziert, sobald der Ausbruch des Hochs oder Tiefs der vorherigen Kerze auftritt. Sobald der Preis den Profit auf dem Niveau des Stoplosswertes steigen lässt wird der Breakeven ausgelöst.

Die Anzahl der Bestellungen ist nicht begrenzt. Im Screenshot ist das Ergebnis der Prüfung auf den täglichen Zeitrahmen von Anfang des Jahres. Die Periode des Charts wird im Programm angegeben.

Testergebnisse

getestetes Diagramm

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13562

DXWeekSnR DXWeekSnR

Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen, basierend auf "Open Close High Low Weekly Candle"

PriceHistogram OnClick Event PriceHistogram OnClick Event

Dieser Indikator zeigt vier Preis Histogramme, wenn ein Diagramm Click-Ereignis ausgelöst wird.

PriceHistogram Channel PriceHistogram Channel

Dieser Indikator zeigt Kanäle im Preishistogramm.

Change Timeframes with Hotkeys Change Timeframes with Hotkeys

Dieser einfache Indikator wird die Zeitrahmen des aktuellen Diagramms mit einem Tastendruck ändern.