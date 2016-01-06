無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Proboy Xonax - MetaTrader 4のためのエキスパート
新しいローソクが分析され、価格が前のローソク足の高値を越える、または前のローソク足の安値を割る場合、新しい注文が出されます。注文が逆指値である場合、ストップロスを損益分岐点へ移動します。
注文の数が制限されていません。このスクリーンショットは、年初めから日足でバックテストを実行した結果を表しています。チャート期間も設定されます。
