Exp_ColorSchaffRVITrendCycle - expert para MetaTrader 5

tradealgorithms.mqh (60.9 KB)
colorschaffrvitrendcycle.mq5 (10.86 KB)
exp_colorschaffrvitrendcycle.mq5 (6.44 KB)
O Expert Advisor Exp_ColorSchaffRVITrendCycle é baseado no oscilador ColorSchaffRVITrendCycle que muda a posição em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se houver uma ruptura de nível.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffRVITrendCycle.ex5 para executar a ordem. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar o Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negociação.

Parâmetros de entrada padrões do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando resultados para 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Testando resultados no gráfico

Multi Symbol Chart Multi Symbol Chart

Gáfico de candles All-In-One .

Exp_ColorSchaffRSITrendCycle Exp_ColorSchaffRSITrendCycle

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffRSITrendCycle é baseado no oscilador ColorSchaffRSITrendCycle que muda a posição em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.

Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle é baseado no ColorSchaffTriXTrendCycle que muda a posição em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.

Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle é baseado no oscilador ColorSchaffWPRTrendCycle que muda a posição em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.