MAVA-XonaX - expert para MetaTrader 4
- 952
O Expert Advisor MAVA-XonaX utiliza médias móveis com base nos preços de abertura e fechamento.
Anexe quatro indicadores MA com o período equivalente a 6 para o gráfico H4 EURUSD. O primeiro é baseado nos preços de abertura da MAopen, o segundo - nos preços de fechamento da MAclose. Estes são indicadores de sinal. O terceiro baseia-se nas máximas dos preços da MAhigh e o último - sobre as mínimas do preços da MAlow.
Quando a tendência é descendente, o preço das velas de abertura é superior ao preço de fechamento, o que significa que a média móvel com base nos preços de abertura será maior e vice-versa. Assim, compra se a MA do Fechamento cruzar a MA de Abertura de baixo para cima e venda logo que a MA de Abertura ir acima da MA de Fechamento.
Para usar o indicador MA em sua plenitude, o take profit será colocado como a média do spread médio para o período determinado, que é calculado pela fórmula de MA da Máxima - MA da Mínima. Stop loss para venda: 2*(MAhigh – MAopen), stop loss para compra, respectivamente: 2*(MAclose – MAlow).
O Expert Advisor foi testado no período de 20/02/2015 - 16/07/2015.
Resultados do teste:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13459
