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Советники

Трендовый советник по стратегии Escort - эксперт для MetaTrader 4

Igor Kniazev
Igor Kniazev

Igor Kniazev

3 кода 5 комментариев
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Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.

Стратегия использует индикаторы терминала MetaTrader 4: скользящие средние двух периодов, индикатор MACD и индикатор CCI. Параметры индикаторов доступны в настройках советника. Подробное описание торговой стратегии, настроек советника и результаты тестов приведены в видео.

Видео:


Настройки советника приведены для пары GBP/USD. В архиве прилагаются set-файлы: оптимизированный по 2015 году (2015) и с универсальными параметрами (univ).

Результат теста на оптимизированных параметрах за 2015 год:

Оптимизированные параметры

Результат теста на универсальных параметрах за 2015 год:

Универсальные параметры

Результат торговли на реальном центовом счету с 23.06.15 по 10.07.15 с универсальными параметрами:

Реальный счет

Для валютных пар с плавающим спредом желательно размер стоп-лосса в оптимизированных настройках увеличить на величину среднего спреда.

Советы:

Торговая стратегия не "грааль" и присутствуют убыточные сделки. Советник держит в рынке один открытый ордер и, пока он не закроется, может пропускать новые сигналы по стратегии. Лучшие результаты показывает на трендовых волатильных парах. Это не полноценный торговый робот и на некоторых типах счетов может некорректно открывать и сопровождать сделки. С изменением волатильности на рынке, при длительном флете и форс-мажорных событиях может слить депозит.

Версии:

Отличительный номер доработки кода советника:

  • m0002 — начальная версия детально описанная в видео;

  • m00021 — доработанная версия, включает дополнительно фильтр на открытие позиций по торговой системе в разрешенные для торговли дни недели и часы. Время в часах соответствует времени терминала, это необходимо учитывать при начальных установках. В левой верхней части экрана советник в таблице выводит строку с текущим временем и датой и строку разрешена торговля или нет. По умолчанию задан период с 6 часов до 20 часов. Для указания торговли в течение всех суток нужно установить от 0 до 23 часов. Дни недели перечислены в начальных установках, чтобы включить торговлю в нужный день, устанавливаем "1", чтобы отключить — "0". По умолчанию торговля разрешена во все дни недели.

Время до закрытия бара Время до закрытия бара

Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.

Rate Of Change (ROC) Rate Of Change (ROC)

Индикатор отображает процентное изменение цены за выбранный период по выбранным парам.

Сеточка Сеточка

Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги).

Random Random

Советник Random, работающий по принципу монетки.