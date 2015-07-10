Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.

Стратегия использует индикаторы терминала MetaTrader 4: скользящие средние двух периодов, индикатор MACD и индикатор CCI. Параметры индикаторов доступны в настройках советника. Подробное описание торговой стратегии, настроек советника и результаты тестов приведены в видео.

Видео:





Настройки советника приведены для пары GBP/USD. В архиве прилагаются set-файлы: оптимизированный по 2015 году (2015) и с универсальными параметрами (univ).

Результат теста на оптимизированных параметрах за 2015 год:

Результат теста на универсальных параметрах за 2015 год:

Результат торговли на реальном центовом счету с 23.06.15 по 10.07.15 с универсальными параметрами:

Для валютных пар с плавающим спредом желательно размер стоп-лосса в оптимизированных настройках увеличить на величину среднего спреда.

Советы:

Торговая стратегия не "грааль" и присутствуют убыточные сделки. Советник держит в рынке один открытый ордер и, пока он не закроется, может пропускать новые сигналы по стратегии. Лучшие результаты показывает на трендовых волатильных парах. Это не полноценный торговый робот и на некоторых типах счетов может некорректно открывать и сопровождать сделки. С изменением волатильности на рынке, при длительном флете и форс-мажорных событиях может слить депозит.

Версии:

Отличительный номер доработки кода советника: