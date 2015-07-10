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Трендовый советник по стратегии Escort - эксперт для MetaTrader 4
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Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.
Стратегия использует индикаторы терминала MetaTrader 4: скользящие средние двух периодов, индикатор MACD и индикатор CCI. Параметры индикаторов доступны в настройках советника. Подробное описание торговой стратегии, настроек советника и результаты тестов приведены в видео.
Видео:
Настройки советника приведены для пары GBP/USD. В архиве прилагаются set-файлы: оптимизированный по 2015 году (2015) и с универсальными параметрами (univ).
Результат теста на оптимизированных параметрах за 2015 год:
Результат теста на универсальных параметрах за 2015 год:
Результат торговли на реальном центовом счету с 23.06.15 по 10.07.15 с универсальными параметрами:
Советы:
Торговая стратегия не "грааль" и присутствуют убыточные сделки. Советник держит в рынке один открытый ордер и, пока он не закроется, может пропускать новые сигналы по стратегии. Лучшие результаты показывает на трендовых волатильных парах. Это не полноценный торговый робот и на некоторых типах счетов может некорректно открывать и сопровождать сделки. С изменением волатильности на рынке, при длительном флете и форс-мажорных событиях может слить депозит.
Версии:
Отличительный номер доработки кода советника:
m0002 — начальная версия детально описанная в видео;
m00021 — доработанная версия, включает дополнительно фильтр на открытие позиций по торговой системе в разрешенные для торговли дни недели и часы. Время в часах соответствует времени терминала, это необходимо учитывать при начальных установках. В левой верхней части экрана советник в таблице выводит строку с текущим временем и датой и строку разрешена торговля или нет. По умолчанию задан период с 6 часов до 20 часов. Для указания торговли в течение всех суток нужно установить от 0 до 23 часов. Дни недели перечислены в начальных установках, чтобы включить торговлю в нужный день, устанавливаем "1", чтобы отключить — "0". По умолчанию торговля разрешена во все дни недели.
Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.Rate Of Change (ROC)
Индикатор отображает процентное изменение цены за выбранный период по выбранным парам.