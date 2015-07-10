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Время до закрытия бара - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.
Один параметр — список таймфреймов через пробел. Все нужные таймфреймы задаются в минутах. Пустой список означает один текущий таймфрейм графика. Таймфреймы могут быть произвольными, не обязательно совпадающими с терминальными. Т.е. можно выводить время до окончания 3-минутной, 6-часовой свеч и т.п.
Для перетаскивания в любое место экрана нужно перетащить мышкой синие часы. Красные счетчики под них подстроятся синхронно. Для изменения размера шрифта индикатора нужно, опять же, изменить размер шрифта синих часов.
Индикатор работает и в выходные дни "вхолостую". В коде использован таймер, чтобы не зависеть от котировок.
Индикатор отображает процентное изменение цены за выбранный период по выбранным парам.Calc Profit Loss on LinePrice
Расчет прибыли/убытка в валюте депозита на желаемом уровне цены инструмента по всем открытым ордерам.
Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.Сеточка
Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги).