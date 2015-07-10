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Индикаторы

Время до закрытия бара - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Gostev
Andrey Gostev

Andrey Gostev

6 кодов 18 комментариев
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Просмотров:
10243
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.

Один параметр — список таймфреймов через пробел. Все нужные таймфреймы задаются в минутах. Пустой список означает один текущий таймфрейм графика. Таймфреймы могут быть произвольными, не обязательно совпадающими с терминальными. Т.е. можно выводить время до окончания 3-минутной, 6-часовой свеч и т.п.

Для перетаскивания в любое место экрана нужно перетащить мышкой синие часы. Красные счетчики под них подстроятся синхронно. Для изменения размера шрифта индикатора нужно, опять же, изменить размер шрифта синих часов.

Индикатор работает и в выходные дни "вхолостую". В коде использован таймер, чтобы не зависеть от котировок.

Rate Of Change (ROC) Rate Of Change (ROC)

Индикатор отображает процентное изменение цены за выбранный период по выбранным парам.

Calc Profit Loss on LinePrice Calc Profit Loss on LinePrice

Расчет прибыли/убытка в валюте депозита на желаемом уровне цены инструмента по всем открытым ордерам.

Трендовый советник по стратегии Escort Трендовый советник по стратегии Escort

Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.

Сеточка Сеточка

Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги).