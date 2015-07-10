Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.

Один параметр — список таймфреймов через пробел. Все нужные таймфреймы задаются в минутах. Пустой список означает один текущий таймфрейм графика. Таймфреймы могут быть произвольными, не обязательно совпадающими с терминальными. Т.е. можно выводить время до окончания 3-минутной, 6-часовой свеч и т.п.

Для перетаскивания в любое место экрана нужно перетащить мышкой синие часы. Красные счетчики под них подстроятся синхронно. Для изменения размера шрифта индикатора нужно, опять же, изменить размер шрифта синих часов.

Индикатор работает и в выходные дни "вхолостую". В коде использован таймер, чтобы не зависеть от котировок.