Der Indikator zeigt die Serverzeit und die Zeit bis zum Ende der aktuellen Kerze auf der М1-D1 Periode.

Einen Parameter — durch Leerzeichen getrennte Liste von Zeitrahmen. Alle erforderlichen Zeitrahmen werden in Minuten angegeben. Eine leere Liste bedeutet eine aktuelle Periode des Diagramms. Es kann sein, dass benutzerdefinierte Zeitrahmen, nicht unbedingt identisch mit dem Terminal sind. Also ist es möglich, die Zeit bis zum Ende der 3 Minuten, 6 Stunden Kerze usw. anzuzeigen.

Ziehen Sie die blaue Uhr überall auf dem Bildschirm. Die rote Zähler an der Uhr werden automatisch angepasst. Um die Schriftgröße der Anzeige zu ändern, ist es notwendig die Schriftgröße der Blaue Uhr zu ändern.

Der Indikator arbeitet im "Idle" Modus am Wochenende. Der Code verwendet einen Timer, so dass er nicht von den Quoten abhängig ist.