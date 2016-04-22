CodeBaseKategorien
Indikatoren

Time until the bar closes - Indikator für den MetaTrader 4

Andrey Gostev
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
cctimex.mq4 (5.28 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt die Serverzeit und die Zeit bis zum Ende der aktuellen Kerze auf der М1-D1 Periode.

Einen Parameter — durch Leerzeichen getrennte Liste von Zeitrahmen. Alle erforderlichen Zeitrahmen werden in Minuten angegeben. Eine leere Liste bedeutet eine aktuelle Periode des Diagramms. Es kann sein, dass benutzerdefinierte Zeitrahmen, nicht unbedingt identisch mit dem Terminal sind. Also ist es möglich, die Zeit bis zum Ende der 3 Minuten, 6 Stunden Kerze usw. anzuzeigen.

Ziehen Sie die blaue Uhr überall auf dem Bildschirm. Die rote Zähler an der Uhr werden automatisch angepasst. Um die Schriftgröße der Anzeige zu ändern, ist es notwendig die Schriftgröße der Blaue Uhr zu ändern.

Der Indikator arbeitet im "Idle" Modus am Wochenende. Der Code verwendet einen Timer, so dass er nicht von den Quoten abhängig ist.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13413

