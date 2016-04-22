und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Time until the bar closes - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1211
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt die Serverzeit und die Zeit bis zum Ende der aktuellen Kerze auf der М1-D1 Periode.
Einen Parameter — durch Leerzeichen getrennte Liste von Zeitrahmen. Alle erforderlichen Zeitrahmen werden in Minuten angegeben. Eine leere Liste bedeutet eine aktuelle Periode des Diagramms. Es kann sein, dass benutzerdefinierte Zeitrahmen, nicht unbedingt identisch mit dem Terminal sind. Also ist es möglich, die Zeit bis zum Ende der 3 Minuten, 6 Stunden Kerze usw. anzuzeigen.
Ziehen Sie die blaue Uhr überall auf dem Bildschirm. Die rote Zähler an der Uhr werden automatisch angepasst. Um die Schriftgröße der Anzeige zu ändern, ist es notwendig die Schriftgröße der Blaue Uhr zu ändern.
Der Indikator arbeitet im "Idle" Modus am Wochenende. Der Code verwendet einen Timer, so dass er nicht von den Quoten abhängig ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13413
Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke des Schwungs. Inspiriert von der Wyckoff Methode.Reversal Navi
"Reversal Navi" Indikator zeigt den Einstiegspunkt kommend nach der Umkehrkerze.
Dieser Expert Advisor öffnet einen Auftrag nach der Tradingstrategie, setzt einen Takeprofit und Stoploss. Es schützt die Position durch verschieben des Stoploss auf Breakeven, und hält Sie mit einem Trailingstop.SpreadMIN
Der Indikator ist ein Histogramm des niedrigsten/minimalen Spread in einer Kerzendarstellung. Beispielskripts für das Platzieren von BUY und SELL am niedrigsten Spread.