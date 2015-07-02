CodeBaseРазделы
Exp_ColorJLaguerre - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт Exp_ColorJLaguerre построен на основе изменения положения осциллятора ColorJLaguerre относительно уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета осциллятора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJLaguerre.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_ColorJMomentum Exp_ColorJMomentum

Эксперт Exp_ColorJMomentum построен на основе изменения направления движения осциллятора ColorJMomentum.

ColorZerolagX10MA_StDev ColorZerolagX10MA_StDev

Индикатор ColorZerolagX10MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

ColorJFatlSpeed_HTF ColorJFatlSpeed_HTF

Индикатор ColorJFatlSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

Индикатор показывает в таблице на графике: значения Moving Averages (MA) или ценовых отметок баров; дельты между значениями МА и/или отметками баров. Имеются возможности задавать показ значений и отметок с отступами и округлением в большую или меньшую сторону.