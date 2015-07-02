Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorJLaguerre - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1662
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_ColorJLaguerre построен на основе изменения положения осциллятора ColorJLaguerre относительно уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета осциллятора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJLaguerre.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_ColorJMomentum построен на основе изменения направления движения осциллятора ColorJMomentum.ColorZerolagX10MA_StDev
Индикатор ColorZerolagX10MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Индикатор ColorJFatlSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ID Lite Info MA
Индикатор показывает в таблице на графике: значения Moving Averages (MA) или ценовых отметок баров; дельты между значениями МА и/или отметками баров. Имеются возможности задавать показ значений и отметок с отступами и округлением в большую или меньшую сторону.