Nikolay Kositsin
这款 Exp_ColorJLaguerre EA 基于 ColorJLaguerre 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。在柱线收盘时，如果振荡器颜色改变，则生成交易信号。

此 EA 需要指标的编译文件 ColorJLaguerre.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H8:

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13358

Exp_ColorJMomentum Exp_ColorJMomentum

基于 ColorJMomentum 直方条方向改变的 Exp_ColorJMomentum EA。

ID 精简信息 MA ID 精简信息 MA

指标显示均线 (MA) 数值, 与数值之间的差价以及与 MA 之间的差价。

ColorJFatlSpeed_HTF ColorJFatlSpeed_HTF

指标 ColorJFatlSpeed 在输入参数中有时间帧选项。

ColorJVariation_HTF ColorJVariation_HTF

指标 ColorJVariation 在输入参数中有时间帧选项。