Indicadores

AvgRange_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1166
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
O indicador AvgRange com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

Este indicador requer o arquivo do indicador AvgRange.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador AvgRange_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13226

