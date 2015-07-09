Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Rainbow_Clouds_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 959
O indicador Rainbow_Clouds com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Este indicador requer o arquivo do indicador Rainbow_Clouds.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Rainbow_Clouds_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13067
Rainbow_Clouds
Um leque de Médias Móveis implementados como um conjunto de indicadores de nuvem.CMO_HTF
O indicador CMO com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
Statistical Functions
Conjunto de funções estatísticas que lhe permite calcular alguns valores que descrevem a timeseries.Fx10Setup
Indicador de tendência simples baseado em um grupo de vários indicadores técnicos.