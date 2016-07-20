und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der MultiMFITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der MFI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Linien gold, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Linien blau. Sonst sind die Linien grau. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.
Abb.1. Der MultiMFITrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12993
