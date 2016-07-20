Der MultiMFITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der MFI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Linien gold, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Linien blau. Sonst sind die Linien grau. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.

Abb.1. Der MultiMFITrend_x10 Indikator