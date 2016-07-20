CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiMFITrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
659
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der MultiMFITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der MFI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Linien gold, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Linien blau. Sonst sind die Linien grau. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.

Abb.1. Der MultiMFITrend_x10 Indikator

Abb.1. Der MultiMFITrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12993

MFITrend_x10 MFITrend_x10

Der MFITrend_x10 Indikator zeigt die MFI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

WPRTrend_x10 WPRTrend_x10

Der WPRTrend_x10 Indikator zeigt die WPR Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

StochasticTrend_x10 StochasticTrend_x10

Der StochasticTrend_x10 Indikator zeigt die Stochastik Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

MultiStochasticTrend_x10 MultiStochasticTrend_x10

Der MultiStochasticTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der Stochastik Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.