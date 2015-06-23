O indicador ATR_MA_Oscillator com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Este indicador requer que o arquivo do indicador ATR_MA_Oscillator.mq5. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ATR_MA_Oscillator_HTF