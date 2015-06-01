代码库部分
HullTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
hulltrendsign.mq5 (10.02 KB) 预览
hulltrend_htf_signal.mq5 (16.59 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
指标 HullTrend_HTF_Signal 显示趋势方向或 HullTrendSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。

所有输入参数可分为三大组:

  1. HullTrendSign 的输入参数:
    input string Symbol_="";                               // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指标计算时间帧

input uint XLength=20;                                 // 指标周期
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                  // 适用价格
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA;              // 平均方法
input int XPhase=15;                                   // 平均参数
//--- XPhase: 对于 JJMA 它的变化范围 -100 ... +100 并且影响平滑过渡处理的品质;
input uint XLength1=5;                                 // 平滑周期
input Smooth_Method XMA_Method1=MODE_JJMA;             // 平均方法
input int XPhase1=100;                                 // 平滑参数
//--- XPhase: 对于 JJMA 它的变化范围 -100 ... +100 并且影响平滑过渡处理的品质;
  2. HullTrend_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 信号得到的柱线数量 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // 上行趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下行趋势符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称偏移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称偏移
input bool ShowIndName=true;                           // 指标名称显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示角落
input uint X_=0;                                       // 水平偏移
input uint Y_=20;                                      // 垂直偏移
  3. HullTrend_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
    //---- 提示设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指示触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提示次数

如果在同一图表上使用若干 HullTrend_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 HullTrendSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. HullTrend_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.1. HullTrend_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.2. HullTrend_HTF_Signal 指标的交易信号

图例.2. HullTrend_HTF_Signal 指标。交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12831

