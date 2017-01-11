CodeBaseSecciones
Stat - script para MetaTrader 5

Publicado:
Stat.mq5 (1.67 KB) ver
El script muestra la estadística breve del trading para el símbolo durante el período especificado en la ventana del gráfico (número de transacciones, beneficio, factor del beneficio).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11723

