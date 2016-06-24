Participe de nossa página de fãs
spread_on_chart - indicador para MetaTrader 4
- 886
Introdução
Desde 2008, a maioria dos centros de negociação começaram a trabalhar com spreads "flutuantes". Durante a noite, os spreads são muitas vezes maiores. Os amplos spreads aparecem durante as notícias.
O spread crescente pode ser suficiente, em tais casos, alguns sistemas de negociação podem não ser rentáveis. O nível de stop pode ser aumentado várias vezes, ele pode causar o funcionamento incorreto de Expert Advisors com valores fixos de Stop Loss e Take Profit.
O Testador de Estratégia do terminal do cliente MetaTrader 4 usa os últimos valores conhecidos de spread, nível de stop e congelamento, o resultado depende desses valores. O terminal do cliente Testador de Estratégias do MetaTrader 5 usa os valores de histórico do spread, a estrutura de preços dos dados históricos tem o campo correspondente.
O indicador spread_on_chart mostra os seguintes valores no gráfico:
- spread (a diferença atual entre os Ask e Bid);
- nível de stop (a distância mínima entre o preço atual para Stop Loss e Take Profit);
- nível de congelamento(a distância mínima para modificar ordens).
Atualizado a cada tick.
Parâmetros de entrada:
- Corner - canto do gráfico para saída. Padrão - canto superior esquerdo é usado;
- XMargin, YMargin - margens horizontais e verticais;
- Font, Color, Size - nome de fonte, cor e tamanho da fonte.
Lista de arquivos:
- spread_on_chart.mq4 - (MetaTrader 4).
