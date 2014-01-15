CodeBaseSeções
Indicadores

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - indicador para MetaTrader 5

Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.

Para cada barra, ele desenha uma seção entre os preços de abertura e fechamento. Três buffers de indicadores são usados: o primeiro contém os valores mais altos do barra, o segundo contém os preços mais baixos da barra, e o terceiro buffer contém os índices de cor.

As cores, o estilo e a largura da linha são alteradas aleatoriamente após N=5 ticks. Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

O estilo DRAW_COLOR_ARROW desenha setas coloridas (símbolos da fonte Windings).

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

O estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG desenha linhas com cores diferentes a partir de valores de dois buffers de indicador. Esta é a versão colorida do estilo DRAW_ZIGZAG e permite que você especifique uma cor individual para cada linha.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM é usado para traçar histogramas coloridos.

CloseFlatChannel CloseFlatChannel

Ele define os limites de um canal lateralizado com base nos fechamentos das barras.