DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1697
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.
Para cada barra, ele desenha uma seção entre os preços de abertura e fechamento. Três buffers de indicadores são usados: o primeiro contém os valores mais altos do barra, o segundo contém os preços mais baixos da barra, e o terceiro buffer contém os índices de cor.
As cores, o estilo e a largura da linha são alteradas aleatoriamente após N=5 ticks. Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).
Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5
Imagens:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/344
O estilo DRAW_COLOR_ARROW desenha setas coloridas (símbolos da fonte Windings).DRAW_COLOR_ZIGZAG
O estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG desenha linhas com cores diferentes a partir de valores de dois buffers de indicador. Esta é a versão colorida do estilo DRAW_ZIGZAG e permite que você especifique uma cor individual para cada linha.
O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM é usado para traçar histogramas coloridos.CloseFlatChannel
Ele define os limites de um canal lateralizado com base nos fechamentos das barras.