Indicadores

DRAW_COLOR_HISTOGRAM - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1339
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

Ele traça uma função seno(x) como um histograma colorido em uma janela separada. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém os valores da função de seno(x), o segundo especifica os índices de cor.

As cores do histograma, o estilo e a largura da linha são alteradas aleatoriamente após N=5 ticks. Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/343

