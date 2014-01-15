Participe de nossa página de fãs
DRAW_COLOR_HISTOGRAM - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1339
- 1339
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM.
Ele traça uma função seno(x) como um histograma colorido em uma janela separada. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém os valores da função de seno(x), o segundo especifica os índices de cor.
As cores do histograma, o estilo e a largura da linha são alteradas aleatoriamente após N=5 ticks. Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).
Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/343
O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 é usado para traçar histogramas coloridos, onde as cores são especificadas no buffer de cor.DRAW_COLOR_ARROW
O estilo DRAW_COLOR_ARROW desenha setas coloridas (símbolos da fonte Windings).
Ele define os limites de um canal lateralizado com base nos fechamentos das barras.DRAW_COLOR_SECTION
O estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION é usado para traçar seções com cores diferentes, onde as cores são especificadas no buffer de cor.