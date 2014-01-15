Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM.



Ele traça uma função seno(x) como um histograma colorido em uma janela separada. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém os valores da função de seno(x), o segundo especifica os índices de cor.

As cores do histograma, o estilo e a largura da linha são alteradas aleatoriamente após N=5 ticks. Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.