BrakeMA - indicador para MetaTrader 5
1393
- 1393
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Ivan Kornilov
Simples indicado de tendência exibido na forma de NRTR. Seu uso é semelhante ao Sar Parabólico.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.05.2012 (em Russo).
BrakeMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/986
