CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BrakeMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1393
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Ivan Kornilov

Simples indicado de tendência exibido na forma de NRTR. Seu uso é semelhante ao Sar Parabólico.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.05.2012 (em Russo).

BrakeMA

BrakeMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/986

AverageSizeBar AverageSizeBar

Tamanho da vela média para um determinado período.

InvertPosition InvertPosition

O script foi desenvolvido para inverter as posições em aberto com valores em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual e o volume, dependendo da posição invertida.

Simples Detector de Tendência Simples Detector de Tendência

Mesmo RSI e DeM, mas com uma maior sensibilidade.

i-BB-Width i-BB-Width

Bollinger Bands Width. Um de seus métodos de aplicação foi descrito na revista FOREX Magazine Nº 123 (Julio de 2006) na página 47.