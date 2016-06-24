CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MACD MA Price - indicador para MetaTrader 4

Paladin80 | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
2398
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MACD padrão é calculado pela fórmula:

MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9),

Onde a linha principal (MACD) é desenhada na média móvel exponencial (EMA), uma linha de sinal (SIGNAL) sobre a média móvel simples (SMA) e o preço aplicado é limitado ao preço de fechamento (CLOSE).

O indicador proposto MACD MA Price é mais elástico nos parâmetros de entrada. Ele irá permitir que você use outras médias móveis e o padrão dos preços aplicados. Este indicador é elaborado com base no modelo MACD.

Levando-se em conta parâmetros de entrada adicionais no indicador MACD MA Price, as fórmulas são as seguintes:

MACD = MACD_MA_method (Applied_price, 12) - MACD_MA_method (Applied_price, 26)
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),

Para aqueles que querem na fórmula (1)a possibilidade de selecionar o modo separado de média móvel, uma modificação adicional do indicador MACD MA Price-2 foi preparado:

MACD = MACD_MA_method_1 (Applied_price, 12) - MACD_MA_method_2 (Applied_price, 26)

SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),

Parâmetros de entrada:

MACD_MA_method, MACD_MA_method_1, MACD_MA_method_2 и Signal_MA_method:

  • 0 - Média móvel simples,
  • 1 - Média móvel exponencial,
  • 2 - Média móvel suavizada,
  • 3 - Média móvel Linear ponderada.

Applied_price:

  • 0 - preço de fechamento,
  • 1 - preço de abertura,
  • 2 - máxima do preço,
  • 3 - mínima do preço,
  • 4 - preço médio, (high+low)/2,
  • 5 - preço típico, (high+low+close)/3,
  • 6 - preço de fechamento ponderado, (high+low+close+close)/4.

Depois de receber sugestões, preparei algumas modificações adicionais com um histograma colorido. Estão no arquivo-zip com a descrição dos parâmetros de entrada.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10786

Maximus_vX lite Maximus_vX lite

Expert Advisor abre ofertas com base nas consolidações de preços

Drag SLTP Drag SLTP

Um EA totalmente novo para modificar os níveis da ordens de stop.

VR---SETKA---3 VR---SETKA---3

Extensão do VR --- SETKA. Advisor para trabalhar com grade, por Martin...

MFI_price MFI_price

Indicador MFI com possibilidade de estabelecer o modo para aplicar o preço.