MACD MA Price - indicador para MetaTrader 4
- 2398
O indicador MACD padrão é calculado pela fórmula:
SIGNAL = SMA(MACD, 9),
Onde a linha principal (MACD) é desenhada na média móvel exponencial (EMA), uma linha de sinal (SIGNAL) sobre a média móvel simples (SMA) e o preço aplicado é limitado ao preço de fechamento (CLOSE).
O indicador proposto MACD MA Price é mais elástico nos parâmetros de entrada. Ele irá permitir que você use outras médias móveis e o padrão dos preços aplicados. Este indicador é elaborado com base no modelo MACD.
Levando-se em conta parâmetros de entrada adicionais no indicador MACD MA Price, as fórmulas são as seguintes:
MACD = MACD_MA_method (Applied_price, 12) - MACD_MA_method (Applied_price, 26)
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),
Para aqueles que querem na fórmula (1)a possibilidade de selecionar o modo separado de média móvel, uma modificação adicional do indicador MACD MA Price-2 foi preparado:
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),
Parâmetros de entrada:
MACD_MA_method, MACD_MA_method_1, MACD_MA_method_2 и Signal_MA_method:
- 0 - Média móvel simples,
- 1 - Média móvel exponencial,
- 2 - Média móvel suavizada,
- 3 - Média móvel Linear ponderada.
Applied_price:
- 0 - preço de fechamento,
- 1 - preço de abertura,
- 2 - máxima do preço,
- 3 - mínima do preço,
- 4 - preço médio, (high+low)/2,
- 5 - preço típico, (high+low+close)/3,
- 6 - preço de fechamento ponderado, (high+low+close+close)/4.
Depois de receber sugestões, preparei algumas modificações adicionais com um histograma colorido. Estão no arquivo-zip com a descrição dos parâmetros de entrada.
