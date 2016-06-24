O indicador MACD padrão é calculado pela fórmula:

MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9),

Onde a linha principal (MACD) é desenhada na média móvel exponencial (EMA), uma linha de sinal (SIGNAL) sobre a média móvel simples (SMA) e o preço aplicado é limitado ao preço de fechamento (CLOSE).

O indicador proposto MACD MA Price é mais elástico nos parâmetros de entrada. Ele irá permitir que você use outras médias móveis e o padrão dos preços aplicados. Este indicador é elaborado com base no modelo MACD.

Levando-se em conta parâmetros de entrada adicionais no indicador MACD MA Price, as fórmulas são as seguintes:



MACD = MACD_MA_method (Applied_price, 12) - MACD_MA_method (Applied_price, 26)

SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),



Para aqueles que querem na fórmula (1)a possibilidade de selecionar o modo separado de média móvel, uma modificação adicional do indicador MACD MA Price-2 foi preparado:

MACD = MACD_MA_method_1 (Applied_price, 12) - MACD_MA_method_2 (Applied_price, 26)

SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),

Parâmetros de entrada:

MACD_MA_method, MACD_MA_method_1, MACD_MA_method_2 и Signal_MA_method:

0 - Média móvel simples,

1 - Média móvel exponencial,

2 - Média móvel suavizada,

3 - Média móvel Linear ponderada.

Applied_price:

0 - preço de fechamento,

1 - preço de abertura,

2 - máxima do preço,

3 - mínima do preço,

4 - preço médio, (high+low)/2,

5 - preço típico, (high+low+close)/3,

6 - preço de fechamento ponderado, (high+low+close+close)/4.

Depois de receber sugestões, preparei algumas modificações adicionais com um histograma colorido. Estão no arquivo-zip com a descrição dos parâmetros de entrada.

