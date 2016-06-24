Eu decidi postar as noções básicas do expert advisor Maximus para apreciação pública. Isto inclui a identificação das consolidações no gráfico e negociação baseada nestas consolidações. A consolidação de preços é um ponto no gráfico onde o mercado fica estagnado e não pode fazer um movimento definido por um tempo. Maximus rastreia essas consolidações no passado, desenha na tabela e abre uma oferta se o limite das consolidações for atingido. Duas linhas verdes no topo definem uma consolidação de compra (que também pode levar a uma oferta de venda no sentido oposto), duas linhas vermelhas na parte inferior definem uma consolidação de venda (que também pode levar a uma oferta de compra). As linhas brancas são o início e o fim de uma consolidação identificada. Se você não vê nenhuma linha branca, significa que uma consolidação foi identificada com base em pontos de articulação (eles podem ser 1.2500, 1.2600, 1.2700 etc para EURUSD). Muito simples.

Parâmetros. Se você não vê linhas brancas, o significa que uma consolidação foi identificada com base em pontos de articulação (veja no meu perfil):

delay_open – pode ser aberto uma vez que uma nova oferta expira(1 - 15 minutos, 2 - 30 minutos, etc.); o temporizador reinicia após cada operação de negociação;

distance - pontos de consolidação depois que uma ordem foi aberta;



period - uma vez que este expira, uma nova pesquisa de consolidação é realizada (horas);



range - intervalo mínimo entre as consolidações inferiores e superiores;



risk - isso define o lote; quanto mais alto o valor, mais baixo é o lote;



stop_loss - não deve ser alterado;



trail - normalmente aceita os mesmos valores que o intervalo.



Limitações, o código:

Somente funciona em conta demo e apenas com o EURUSD.

Depende de variáveis globais que devem ser removidas antes de cada nova sessão.

Não inclui toda uma variedade de funções que deveriam ser otimizada para finalizar a lógica do advisor (cálculo automático e compensação de perdas potenciais, acompanhamento de piques com base no desvio padrão, otimização automática de novos parâmetros de negociação, oferta "add-on", oferta "against the grain", sons e erro de impressão)

Inclui uma série de erros intencionais, por isso não deve ser usado em contas ativas, mesmo se modificado

Somente pode ser usado com depósito de 5 dígitos



Método de procedimento, iniciantes Forex e sua simples táticas: "Eu devo detonar você num minuto testando num período de 3 anos", você será detonado num estalar de dedos, pois nenhum advisor pode fazer um teste de 3 anos com os mesmos parâmetros. Se o fizer, certamente vai chegar perto de zero de lucro. Assim, o método anterior básico é o mesmo descrito para outras versões do Maximus (confira mais informações no meu perfil). Para resumir. Otimizando as variações de 1-1.5 k por um período de 1-2 semanas, combinando parâmetros mais rentáveis e de negociação para a próxima semana com base nesses novos parâmetros. Gráfico do EURUSD H1, todo cálculo é realizado com base no período de tempo de 15 min.



Chuvas de idéia, o meu propósito é discutir esta negociação de consolidação com base. Estou ansioso por ouvir quaisquer sugestões sobre melhorias na consolidação. Por exemplo, a imagem mostra: 1) uma consolidação em algum lugar na parte inferior de uma tendência de longo prazo e 2) a consolidação de uma tendência de baixa, que acabou. Estes são os diferentes tipos de consolidações. Provavelmente representa à razão de integrar uma espécie de atribuição de tipos e, digamos, abrir lotes diferentes combinando diferentes consolidações. Por favor diga-me o que você pensa!



Diversos, eu não vou ler mensagens particulares, qualquer discussão deve ser aberta e desenvolvidas nesta página. Se você me pedir para implementar métodos de depósito de 4 dígitos, outros instrumentos, modificá-lo para trabalhar sem variáveis globais, explicar uma vez mais que a consolidação e etc e etc, eu vou brigar em você.



