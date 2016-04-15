CodeBaseKategorien
Indikatoren

MACD MA Preis - Indikator für den MetaTrader 4

Paladin80 | German English Русский Español Português
Der Standard-MACD-Indikator berechnet sich durch die Formeln:

MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9),

wobei die Haupt-Linie (MACD) auf dem exponential moving average (EMA) beruht, die Signallinie (SIGNAL) auf den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und der angewandten Preis nur der Schlusskurs (CLOSE) ist.

Der vorgeschlagene Indikator MACD MA Price bietet eine höhere Flexibilität der Eingabe Parameters. Er erlaubt, andere gleitende Durchschnitte, andere anzuwendende Preise zu verwenden. Der Indikator wird sonst genauso berechnet wie der existierende Indikator MACD.

Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Eingabe-Parameter des Indikator MACD MA Price, sind die Formeln folgt:

MACD = MACD_MA_method (Applied_price, 12) - MACD_MA_method (Applied_price, 26)
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),

Für alle, die Formel (1) verwenden wollen, sie bietet die Möglichkeiten, die Berechnungsmethode des gleitenden Durchschnitts zu bestimmen und eine weiter Änderung des MACD MA Price-2:

MACD = MACD_MA_method_1 (Applied_price, 12) - MACD_MA_method_2 (Applied_price, 26)

SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),

Eingabe Parameter:

MACD_MA_method, MACD_MA_method_1, MACD_MA_method_2 и Signal_MA_method:

  • 0 - einfacher gleitender Durchschnitt,
  • 1 - exponentieller gleitender Durchschnitt,
  • 2 - geglätteter gleitender Durchschnitt moving average,
  • 3 - linear-gewichteter gleitender Durchschnitt,

Anzuwendender Preis:

  • 0 - Close Preis,
  • 1 - Open Preis,
  • 2 - High Preis,
  • 3 - Low Preis,
  • 4 - Median Preis, (high+low)/2,
  • 5 - typischer Preis, (high+low+close)/3,
  • 6 - gewichteter Schlusskurs, (high+low+close+close)/4.

Gemäß einiger Vorschläge, bereitete ich weitere Änderungen mit farbigen Histogramm vor. Nehmen Sie Sie aus der zip-Datei mit der Beschreibung der Eingabeparameter.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10786

