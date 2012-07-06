CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD MA Price - индикатор для MetaTrader 4

Paladin80
Просмотров:
10775
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Стандартный индикатор MACD рассчитывается по формулам:

MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9),

где основная линия (MACD) рисуется по экспоненциальной скользящей средней (EMA), сигнальная (SIGNAL) по простой скользящей средней (SMA), a применяемая цена ограничена ценой закрытия (CLOSE).

Предлагаемый индикатор MACD MA Price более эластичен в установочных параметрах. Он позволит вам использовать другие скользящие средние, а также стандартный спектр применяемых цен.

Этот индикатор приготовлен на основе шаблона MACD.

С учетом дополнительных входных параметров в индикаторе MACD MA Price, формулы расчета будут выглядеть следующим образом:

MACD = MACD_MA_method (Applied_price, 12) - MACD_MA_method (Applied_price, 26)
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),

Для тех, кто хочет иметь возможность в формуле (1) для каждой средней выбирать свой способ усреднения, приготовлена дополнительная модификация индикатора MACD MA Price-2:

MACD = MACD_MA_method_1 (Applied_price, 12) - MACD_MA_method_2 (Applied_price, 26)
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),

Входные параметры:

MACD_MA_method, MACD_MA_method_1, MACD_MA_method_2 и Signal_MA_method:

  • 0 - простое скользящее среднее (SMA),
  • 1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),
  • 2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),
  • 3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).

Applied_price:

  • 0 - цена закрытия (close);
  • 1 - цена открытия (open);
  • 2 - максимальная цена (high);
  • 3 - минимальная цена (low);
  • 4 - средняя цена, (high+low)/2;
  • 5 - типичная цена, (high+low+close)/3;
  • 6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;

Картинка:


После получения некоторых предложений, я подготовил несколько дополнительных модификаций с цветной гистограммой. Возьмите их с zip-файла с описанием входных параметров.

