Стандартный индикатор MACD рассчитывается по формулам:



MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9),

где основная линия (MACD) рисуется по экспоненциальной скользящей средней (EMA), сигнальная (SIGNAL) по простой скользящей средней (SMA), a применяемая цена ограничена ценой закрытия (CLOSE).



Предлагаемый индикатор MACD MA Price более эластичен в установочных параметрах. Он позволит вам использовать другие скользящие средние, а также стандартный спектр применяемых цен.



Этот индикатор приготовлен на основе шаблона MACD.

С учетом дополнительных входных параметров в индикаторе MACD MA Price, формулы расчета будут выглядеть следующим образом:

MACD = MACD_MA_method (Applied_price, 12) - MACD_MA_method (Applied_price, 26)

SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),



Для тех, кто хочет иметь возможность в формуле (1) для каждой средней выбирать свой способ усреднения, приготовлена дополнительная модификация индикатора MACD MA Price-2:



MACD = MACD_MA_method_1 (Applied_price, 12) - MACD_MA_method_2 (Applied_price, 26)

SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),



Входные параметры:

MACD_MA_method, MACD_MA_method_1, MACD_MA_method_2 и Signal_MA_method:

0 - простое скользящее среднее (SMA),



1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),



2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),

3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).



Applied_price:



0 - цена закрытия (close);

1 - цена открытия (open);

2 - максимальная цена (high);

3 - минимальная цена (low);

4 - средняя цена, (high+low)/2;

5 - типичная цена, (high+low+close)/3;

6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;

Картинка:







После получения некоторых предложений, я подготовил несколько дополнительных модификаций с цветной гистограммой. Возьмите их с zip-файла с описанием входных параметров.