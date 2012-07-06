Ставь лайки и следи за новостями
MACD MA Price - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 10775
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Стандартный индикатор MACD рассчитывается по формулам:
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9),
где основная линия (MACD) рисуется по экспоненциальной скользящей средней (EMA), сигнальная (SIGNAL) по простой скользящей средней (SMA), a применяемая цена ограничена ценой закрытия (CLOSE).
Предлагаемый индикатор MACD MA Price более эластичен в установочных параметрах. Он позволит вам использовать другие скользящие средние, а также стандартный спектр применяемых цен.
Этот индикатор приготовлен на основе шаблона MACD.
С учетом дополнительных входных параметров в индикаторе MACD MA Price, формулы расчета будут выглядеть следующим образом:
MACD = MACD_MA_method (Applied_price, 12) - MACD_MA_method (Applied_price, 26)
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),
Для тех, кто хочет иметь возможность в формуле (1) для каждой средней выбирать свой способ усреднения, приготовлена дополнительная модификация индикатора MACD MA Price-2:
MACD = MACD_MA_method_1 (Applied_price, 12) - MACD_MA_method_2 (Applied_price, 26)
SIGNAL = Signal_MA_method (MACD, 9),
Входные параметры:
MACD_MA_method, MACD_MA_method_1, MACD_MA_method_2 и Signal_MA_method:
- 0 - простое скользящее среднее (SMA),
- 1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),
- 2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),
- 3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).
Applied_price:
- 0 - цена закрытия (close);
- 1 - цена открытия (open);
- 2 - максимальная цена (high);
- 3 - минимальная цена (low);
- 4 - средняя цена, (high+low)/2;
- 5 - типичная цена, (high+low+close)/3;
- 6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;
Картинка:
После получения некоторых предложений, я подготовил несколько дополнительных модификаций с цветной гистограммой. Возьмите их с zip-файла с описанием входных параметров.
