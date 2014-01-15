CodeBaseSeções
ColorRVI_HTF - indicador para MetaTrader 5

A versão clássica do indicador RVI (Relativa Índice de Vigor), que pode ser organizada de modo que o período de tempo do indicador é fixado em um valor diferente do período gráfico. O indicador é exibido na forma de nuvem.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1039

