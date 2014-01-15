Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorRVI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1181
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A versão clássica do indicador RVI (Relativa Índice de Vigor), que pode ser organizada de modo que o período de tempo do indicador é fixado em um valor diferente do período gráfico. O indicador é exibido na forma de nuvem.
Fig.1 Indicador ColorRVI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1039
O indicador MultiLineMovingAverage mostra os níveis de seis média móveis de diferentes períodos de tempo na janela do gráfico atual.IncGUI_BitPic
Controle gráfico para desenho de pixels.
O New Highs-New Lows index é calculado como a diferença entre o número de pares de moedas que atingiram novas máximas sobre um período dado e o número de pares de moedas que atingiram novas mínimas sobre um período dado.ZigZag Colorido
Modificação Multicolorida do ZigZag Rápido.