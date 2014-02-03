void Clear() 清除

void DrawArrow(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2,

bool aBoth=false

) 画一个箭头。aX1, aY1 - 起始坐标, aX2, aY2 - 结束坐标, aBoth - 两端画箭头。

void DrawCircle(

int aX,

int aY,

int aR,

double aR2K=0,

double aFromAngle=0,

double aToAngle=0,

double aRatio=1,

double aRotateAngle=0

) 画一个圆形, 环形, 椭圆形, 扇形。aX, aY - 中心坐标; aR2K - 圆的内半径 (从 0 到 1); aFromAngle, aToAngle - 开始和结束扇形角度; aRatio - 压缩系数 (一个正数, 如果它小于 1 - 垂直压缩, 如果大于 1 - 垂直扩展); aRotateAngle - 旋转角度。

void DrawDot(

int aX,

int aY

) 画一个点。aX, aY - 坐标。

void DrawLine(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2

) 画一条线。aX1, aY1 - 开始坐标, aX2, aY2 - 结束坐标。

void DrawLineByAngle(

int aX1,

int aY1,

double aAngle,

int aLength

) 画一条带角度的线。aX1, aY1 - 开始坐标, aAngle - 角度, aLength - 长度。

void DrawRectangle(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2

) 画一个长方形。aX1, aY1 - 左上角坐标, aX2, aY2 - 右下角坐标。

void DrawTriangle(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2,

int aX3,

int aY3

) 画一个三角形。aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 向量坐标。

i nt Event(

const int id,

const long & lparam,

const double & dparam,

const string & sparam

) 事件处理器。它在 EA 的 OnChartEvent() 函数中被调用。

i nt EventX() X- 坐标, 最后点击的图形对象。

i nt EventY() Y- 坐标, 最后点击的图形对象。

void Fill(

int aX,

int aY

) 以指定颜色填充一个区域。aX, aY - 坐标。

void GetData(

uint & aData[]

) 得到图像数据数组。aData - 返回的数组。

color GetPixel(

int aX,

int aY

) 得到给定坐标像素的颜色。aX, aY - 坐标。

int Height() 得到图形对象的高度。

void Hide() 从图表中删除图形对象。

void Init(

string aName="CBitPic",

int aWidth=300,

int aHeight=200

) 初始化。aName - 图形对象名, aWidth - 宽度, aHeight - 高度。

int Left() 得到图形对象左边缘的坐标。

bool LoadPicture(

string aFileName,

bool aFileCommon=false

) 从 bmp 文件加载图像。aFileName - 文件名, aFileCommon - 文件在公共文件夹 'MQL5/Files' 或客户端文件夹 'MQL5/Files'。允许未压缩文件, 24 或 32 位。

void Redraw() 重画图形对象。

void Refresh() 刷新 (删除和创建)。

bool SavePicture(

string aFileName,

bool aFileCommon=false

) 保存图像至文件。aFileName - 文件名, aFileCommon - 被保存到公共文件夹 'MQL5/Files' 或客户端文件夹 'MQL5/Files'。

void SetBGColor(

uchar aR=0,

uchar aG=0,

uchar aB=255

) 设置背景颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。

void SetBGColor(

color aColor=clrBlue

) 设置背景颜色。aColor - 颜色。颜色设置之后, 该 Clear() 方法应被调用。

void SetData(

uint & aData[]

) 设置图像数据数组。aData - 数据数组。

void SetDrawColor(

uchar aR=255,

uchar aG=255,

uchar aB=0) 设置绘图颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。

void SetDrawColor(

color aColor=clrYellow

) 设置绘图颜色。aColor - 颜色。

void SetDrawWidth(

int aWidth

) 设置描边宽度。aWidth - 宽度从 1 到 5。

void SetFillColor(

uchar aR=255,

uchar aG=0,

uchar aB=0

) 设置填充颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。

void SetFillColor(

color aColor=clrRed

) 设置填充颜色。aColor - 颜色。

void SetFilled(

bool aFilled=true

) 设置填充模式。aFilled - 填充/不填充。

void SetFont(

int aType=3

) 设置字体。aType - 类型 (0-6)。0 - Small Fonts 6, 1 - Small Fonts 7, 2 - Small Fonts 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8.

void SetPos(

int aLeft,

int aTop

) 设置图形对象的左上角坐标。aLeft - 左边缘距离, aTop - 自顶边缘。

void SetPosLeft(

int aLeft

) 设置图形对象左边缘坐标。aLeft - 自左边缘距离。

void SetPosTop(

int aTop

) 设置图形对象顶边缘坐标。aTop - 自顶边缘的距离。

void SetSize(

int aWidth,

int aHeight

) 设置大小。aWidth - 宽度, aHeight -高度。

void SetSubWindow(

int aNumber

) 设置子窗口号码。aNumber - 子窗口号码。

void SetSubWindow(

strin g aName

) 设置子窗口名。aName - 子窗口名。

void SetTag(

string aValue

) 设置标签。aValue - 文本。

void Show() 允许图形对象可见。

void Show(

int aLeft,

int aTop

) 允许图形对象在指定位置可见。aLeft - 自左边缘距离, aTop - 自顶边缘距离。

string Tag() 得到标签。

int Top() 得到图形对象顶边缘的坐标。

void TypeText(

int aX,

int aY,

string aText,

int aDirection=0,

int aAlign=0

) 输入文本。aX, aY - 坐标, aText - 文本, aDirection - 方向 (0 - 左至右, 1 - 顶至底, 2 - 右至左倒相, 3 - 底至顶), aAlignе - a对齐 (0 - 以文本开始, 1 - 以文本结束)。

bool Visible() 得到图形对象的可见性。