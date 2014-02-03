加入我们粉丝页
该 IncGUI_BitPic.mqh 包含文件带有用于像素绘画的 CBitPic 图形控件类 (图例. 1
图例. 1. 使用 CBitPic 类的绘画样张。
其一可以画不同大小的点 - DrawDot(), 带坐标的线 - DrawLine(), 带角度的线 - DrawLineByAngle(), 箭头 - DrawArrow(), 各种形状: 长方形 - DrawRectangle(), 三角形 - DrawTriangle(), 圆形, 椭圆形, 环形, 扇形 - DrawCircle()。椭圆可以通过给定的角度 (以及椭圆环和扇区) 进行旋转。各种形状可以填充或仅仅勾勒轮廓。其一可以输入文本 - TypeText() (一些字体和大小选项)。创建的图形可保存在 bmp 文件中 - SavePicture(), 并且从 bmp 文件中加载 - LoadPicture() (文件未压缩, 24 或 32 位)。
在您开始使用控件之前, 包含该 IncGUI_BitPic.mqh 文件:
#include <IncGUI_BitPic.mqh>
之后声明类, 例如 'p':
CBitPic p;
创建的类适用原则参阅文章:
因此, 控件的使用与上述文章描述的类似: 首先 Init() 初始化方法被调用; Show() 方法用于允许可见性; Hide() 方法用于工作之后的隐藏和清除, 等等。
对比 cIntBMP 类, 绘画的执行方式稍有些不同。在 cIntBMP, 绘画形状的颜色在函数中指定。此处, 它如下进行: 背景色指定 - SetBGColor(), 之后清除 - Clear()。绘图之前, 绘制宽度 - SetDrawWidth(), 绘制颜色 - SetDrawColor(), 并设置填充颜色 - SetFillColor(), 以及必须指定形状是否要填充 - SetFilled() 或仅仅勾勒轮廓。之后是调用绘图函数。画颜色, 填充颜色, 等等。若需要, 也可以确定被改变。一旦画图完成, Redraw() 方法将被调用。
以下表格是所有特征方法:
|方法
|函数和参数
|void Clear()
|清除
|void DrawArrow(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
bool aBoth=false
)
|画一个箭头。aX1, aY1 - 起始坐标, aX2, aY2 - 结束坐标, aBoth - 两端画箭头。
|void DrawCircle(
int aX,
int aY,
int aR,
double aR2K=0,
double aFromAngle=0,
double aToAngle=0,
double aRatio=1,
double aRotateAngle=0
)
|画一个圆形, 环形, 椭圆形, 扇形。aX, aY - 中心坐标; aR2K - 圆的内半径 (从 0 到 1); aFromAngle, aToAngle - 开始和结束扇形角度; aRatio - 压缩系数 (一个正数, 如果它小于 1 - 垂直压缩, 如果大于 1 - 垂直扩展); aRotateAngle - 旋转角度。
|void DrawDot(
int aX,
int aY
)
|画一个点。aX, aY - 坐标。
|void DrawLine(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|画一条线。aX1, aY1 - 开始坐标, aX2, aY2 - 结束坐标。
|void DrawLineByAngle(
int aX1,
int aY1,
double aAngle,
int aLength
)
|画一条带角度的线。aX1, aY1 - 开始坐标, aAngle - 角度, aLength - 长度。
|void DrawRectangle(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|画一个长方形。aX1, aY1 - 左上角坐标, aX2, aY2 - 右下角坐标。
|void DrawTriangle(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
int aX3,
int aY3
)
|画一个三角形。aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 向量坐标。
|int Event(
const int id,
const long & lparam,
const double & dparam,
const string & sparam
)
|事件处理器。它在 EA 的 OnChartEvent() 函数中被调用。
|int EventX()
|X- 坐标, 最后点击的图形对象。
|int EventY()
|Y- 坐标, 最后点击的图形对象。
|void Fill(
int aX,
int aY
)
|以指定颜色填充一个区域。aX, aY - 坐标。
|void GetData(
uint & aData[]
)
|得到图像数据数组。aData - 返回的数组。
|color GetPixel(
int aX,
int aY
)
|得到给定坐标像素的颜色。aX, aY - 坐标。
|int Height()
|得到图形对象的高度。
|void Hide()
|从图表中删除图形对象。
|void Init(
string aName="CBitPic",
int aWidth=300,
int aHeight=200
)
|初始化。aName - 图形对象名, aWidth - 宽度, aHeight - 高度。
|int Left()
|得到图形对象左边缘的坐标。
|bool LoadPicture(
string aFileName,
bool aFileCommon=false
)
|从 bmp 文件加载图像。aFileName - 文件名, aFileCommon - 文件在公共文件夹 'MQL5/Files' 或客户端文件夹 'MQL5/Files'。允许未压缩文件, 24 或 32 位。
|void Redraw()
|重画图形对象。
|void Refresh()
|刷新 (删除和创建)。
|bool SavePicture(
string aFileName,
bool aFileCommon=false
)
|保存图像至文件。aFileName - 文件名, aFileCommon - 被保存到公共文件夹 'MQL5/Files' 或客户端文件夹 'MQL5/Files'。
|void SetBGColor(
uchar aR=0,
uchar aG=0,
uchar aB=255
)
|设置背景颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。
|void SetBGColor(
color aColor=clrBlue
)
|设置背景颜色。aColor - 颜色。颜色设置之后, 该 Clear() 方法应被调用。
|void SetData(
uint & aData[]
)
|设置图像数据数组。aData - 数据数组。
|void SetDrawColor(
uchar aR=255,
uchar aG=255,
uchar aB=0)
|设置绘图颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。
|void SetDrawColor(
color aColor=clrYellow
)
|设置绘图颜色。aColor - 颜色。
|void SetDrawWidth(
int aWidth
)
|设置描边宽度。aWidth - 宽度从 1 到 5。
|void SetFillColor(
uchar aR=255,
uchar aG=0,
uchar aB=0
)
|设置填充颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。
|void SetFillColor(
color aColor=clrRed
)
|设置填充颜色。aColor - 颜色。
|void SetFilled(
bool aFilled=true
)
|设置填充模式。aFilled - 填充/不填充。
|void SetFont(
int aType=3
)
|设置字体。aType - 类型 (0-6)。0 - Small Fonts 6, 1 - Small Fonts 7, 2 - Small Fonts 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8.
|void SetPos(
int aLeft,
int aTop
)
|设置图形对象的左上角坐标。aLeft - 左边缘距离, aTop - 自顶边缘。
|void SetPosLeft(
int aLeft
)
|设置图形对象左边缘坐标。aLeft - 自左边缘距离。
|void SetPosTop(
int aTop
)
|设置图形对象顶边缘坐标。aTop - 自顶边缘的距离。
|void SetSize(
int aWidth,
int aHeight
)
|设置大小。aWidth - 宽度, aHeight -高度。
|void SetSubWindow(
int aNumber
)
|设置子窗口号码。aNumber - 子窗口号码。
|void SetSubWindow(
string aName
)
|设置子窗口名。aName - 子窗口名。
|void SetTag(
string aValue
)
|设置标签。aValue - 文本。
|void Show()
|允许图形对象可见。
|void Show(
int aLeft,
int aTop
)
|允许图形对象在指定位置可见。aLeft - 自左边缘距离, aTop - 自顶边缘距离。
|string Tag()
|得到标签。
|int Top()
|得到图形对象顶边缘的坐标。
|void TypeText(
int aX,
int aY,
string aText,
int aDirection=0,
int aAlign=0
)
|输入文本。aX, aY - 坐标, aText - 文本, aDirection - 方向 (0 - 左至右, 1 - 顶至底, 2 - 右至左倒相, 3 - 底至顶), aAlignе - a对齐 (0 - 以文本开始, 1 - 以文本结束)。
|bool Visible()
|得到图形对象的可见性。
|int Width()
|得到图形对象的宽度。
该 eBitPicTest.mq5 文件是使用 CBitPic 类的例子。该 EA 在图表上绘制的图像见图例. 1 并保存它至 CBitPic.bmp 文件 (它应该出现在 MQL5/Files 客户端数据文件夹)。如果您点击该图像, 点坐标和它的颜色将显示在图表注释, 并且 "雪花" 将出现在点击位置 (在图例. 1 的右上角)。
