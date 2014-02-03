代码库部分
程序库

IncGUI_BitPic - MetaTrader 5程序库

该 IncGUI_BitPic.mqh 包含文件带有用于像素绘画的 CBitPic 图形控件类 (图例. 1

图例. 1. 通过 CBitPic 类的绘画例子。

图例. 1. 使用 CBitPic 类的绘画样张。

其一可以画不同大小的点 - DrawDot(), 带坐标的线 - DrawLine(), 带角度的线 - DrawLineByAngle(), 箭头 - DrawArrow(), 各种形状: 长方形 - DrawRectangle(), 三角形 - DrawTriangle(), 圆形, 椭圆形, 环形, 扇形 - DrawCircle()。椭圆可以通过给定的角度 (以及椭圆环和扇区) 进行旋转。各种形状可以填充或仅仅勾勒轮廓。其一可以输入文本 - TypeText() (一些字体和大小选项)。创建的图形可保存在 bmp 文件中 - SavePicture(), 并且从 bmp 文件中加载 - LoadPicture() (文件未压缩, 24 或 32 位)。

在您开始使用控件之前, 包含该 IncGUI_BitPic.mqh 文件:

#include <IncGUI_BitPic.mqh>

之后声明类, 例如 'p':

CBitPic p;

创建的类适用原则参阅文章:

因此, 控件的使用与上述文章描述的类似: 首先 Init() 初始化方法被调用; Show() 方法用于允许可见性; Hide() 方法用于工作之后的隐藏和清除, 等等。 

对比 cIntBMP 类, 绘画的执行方式稍有些不同。在 cIntBMP, 绘画形状的颜色在函数中指定。此处, 它如下进行: 背景色指定 - SetBGColor(), 之后清除 - Clear()。绘图之前, 绘制宽度 - SetDrawWidth(), 绘制颜色 - SetDrawColor(), 并设置填充颜色 - SetFillColor(), 以及必须指定形状是否要填充 - SetFilled() 或仅仅勾勒轮廓。之后是调用绘图函数。画颜色, 填充颜色, 等等。若需要, 也可以确定被改变。一旦画图完成, Redraw() 方法将被调用。 

以下表格是所有特征方法:

方法
 函数和参数
void Clear() 清除
void DrawArrow(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2,
   bool aBoth=false
)		 画一个箭头。aX1, aY1 - 起始坐标, aX2, aY2 - 结束坐标, aBoth - 两端画箭头。 
void DrawCircle(
   int aX,
   int aY,
   int aR,
   double aR2K=0,
   double aFromAngle=0,
   double aToAngle=0,
   double aRatio=1,
   double aRotateAngle=0
)		 画一个圆形, 环形, 椭圆形, 扇形。aX, aY - 中心坐标; aR2K - 圆的内半径 (从 0 到 1); aFromAngle, aToAngle - 开始和结束扇形角度; aRatio - 压缩系数 (一个正数, 如果它小于 1 - 垂直压缩, 如果大于 1 - 垂直扩展); aRotateAngle - 旋转角度。 
void DrawDot(
   int aX,
   int aY
)		 画一个点。aX, aY - 坐标。 
void DrawLine(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2
)		 画一条线。aX1, aY1 - 开始坐标, aX2, aY2 - 结束坐标。 
void DrawLineByAngle(
   int aX1,
   int aY1,
   double aAngle,
   int aLength
)		 画一条带角度的线。aX1, aY1 - 开始坐标, aAngle - 角度, aLength - 长度。 
void DrawRectangle(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2
)		 画一个长方形。aX1, aY1 - 左上角坐标, aX2, aY2 - 右下角坐标。 
void DrawTriangle(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2,
   int aX3,
   int aY3
)		 画一个三角形。aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 向量坐标。 
int Event(
   const int id,
   const long & lparam,
   const double & dparam,
   const string & sparam
)		 事件处理器。它在 EA 的 OnChartEvent() 函数中被调用。 
int EventX() X- 坐标, 最后点击的图形对象。
int EventY() Y- 坐标, 最后点击的图形对象。
void Fill(
   int aX,
   int aY
)		 以指定颜色填充一个区域。aX, aY - 坐标。 
void GetData(
   uint & aData[]
)		 得到图像数据数组。aData - 返回的数组。 
color GetPixel(
   int aX,
   int aY
)		 得到给定坐标像素的颜色。aX, aY - 坐标。 
int Height() 得到图形对象的高度。
void Hide() 从图表中删除图形对象。
void Init(
   string aName="CBitPic",
   int aWidth=300,
   int aHeight=200
)		 初始化。aName - 图形对象名, aWidth - 宽度, aHeight - 高度。
int Left() 得到图形对象左边缘的坐标。
bool LoadPicture(
   string aFileName,
   bool aFileCommon=false
 从 bmp 文件加载图像。aFileName - 文件名, aFileCommon - 文件在公共文件夹 'MQL5/Files' 或客户端文件夹 'MQL5/Files'。允许未压缩文件, 24 或 32 位。 
void Redraw() 重画图形对象。
void Refresh() 刷新 (删除和创建)。
bool SavePicture(
   string aFileName,
   bool aFileCommon=false
)		 保存图像至文件。aFileName - 文件名, aFileCommon - 被保存到公共文件夹 'MQL5/Files' 或客户端文件夹 'MQL5/Files'。 
void SetBGColor(
   uchar aR=0,
   uchar aG=0,
   uchar aB=255
)		 设置背景颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。 
void SetBGColor(
   color aColor=clrBlue
)		 设置背景颜色。aColor - 颜色。颜色设置之后, 该 Clear() 方法应被调用。
void SetData(
   uint & aData[]
)		 设置图像数据数组。aData - 数据数组。
void SetDrawColor(
   uchar aR=255,
   uchar aG=255,
   uchar aB=0)		 设置绘图颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。 
void SetDrawColor(
   color aColor=clrYellow
)		 设置绘图颜色。aColor - 颜色。 
void SetDrawWidth(
   int aWidth
)		 设置描边宽度。aWidth - 宽度从 1 到 5。 
void SetFillColor(
   uchar aR=255,
   uchar aG=0,
   uchar aB=0
)		 设置填充颜色。aR, aG, aB - 颜色元件值。 
void SetFillColor(
   color aColor=clrRed
)		 设置填充颜色。aColor - 颜色。 
void SetFilled(
   bool aFilled=true
)		 设置填充模式。aFilled - 填充/不填充。 
void SetFont(
   int aType=3
)		 设置字体。aType - 类型 (0-6)。0 - Small Fonts 6, 1 - Small Fonts 7, 2 - Small Fonts 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8. 
void SetPos(
   int aLeft,
   int aTop
)		 设置图形对象的左上角坐标。aLeft - 左边缘距离, aTop - 自顶边缘。
void SetPosLeft(
   int aLeft
)		 设置图形对象左边缘坐标。aLeft - 自左边缘距离。
void SetPosTop(
   int aTop
)		 设置图形对象顶边缘坐标。aTop - 自顶边缘的距离。
void SetSize(
   int aWidth,
   int aHeight
 设置大小。aWidth - 宽度, aHeight -高度。
void SetSubWindow(
   int aNumber
)		 设置子窗口号码。aNumber - 子窗口号码。 
void SetSubWindow(
   string aName
)		 设置子窗口名。aName - 子窗口名。 
void SetTag(
   string aValue
)		 设置标签。aValue - 文本。 
void Show() 允许图形对象可见。
void Show(
   int aLeft,
   int aTop
)		 允许图形对象在指定位置可见。aLeft - 自左边缘距离, aTop - 自顶边缘距离。 
string Tag() 得到标签。
int Top() 得到图形对象顶边缘的坐标。
void TypeText(
   int aX,
   int aY,
   string aText,
   int aDirection=0,
   int aAlign=0
)		 输入文本。aX, aY - 坐标, aText - 文本, aDirection - 方向 (0 - 左至右, 1 - 顶至底, 2 - 右至左倒相, 3 - 底至顶), aAlignе - a对齐 (0 - 以文本开始, 1 - 以文本结束)。 
bool Visible() 得到图形对象的可见性。 
int Width() 得到图形对象的宽度。


该 eBitPicTest.mq5 文件是使用 CBitPic 类的例子。该 EA 在图表上绘制的图像见图例. 1 并保存它至 CBitPic.bmp 文件 (它应该出现在 MQL5/Files 客户端数据文件夹)。如果您点击该图像, 点坐标和它的颜色将显示在图表注释, 并且 "雪花" 将出现在点击位置 (在图例. 1 的右上角)。

