Trademinator 3: Alım Satım Makinelerinin Yükselişi

Önsöz

Bir zamanlar uzak forumların birinde (MQL5) iki makale: joo’nun "Genetik Algoritmalar - Kolay!" makalesi ve benim "Dr. Tradelove..." makalem yayınlandı. Birinci makalede, yazar, alım satım stratejileri dahil olmak üzere ihtiyacınız olan herhangi bir şeyi optimize etmek için güçlü bir araç - MQL5 dili aracılığıyla uygulanan bir genetik algoritma sağlamıştır.



Bu algoritmayı kullanarak, ikinci makalede buna dayalı olarak kendi kendini optimize eden bir Uzman Danışman geliştirmeye çalıştım. Makale, şu görevin formüle edilmesiyle sona erdi: Yalnızca belirli bir alım satım sistemi için en iyi parametreleri seçmekle kalmayıp aynı zamanda geliştirilen tüm stratejiler arasındaki en iyi stratejiyi seçebilen (elbette kendi kendini optimize edebilen) bir Uzman Danışman oluşturmak. Bunun mümkün olup olmadığını, mümkünse nasıl olduğunu görelim.

Alım Satım Robotlarıyla İlgili Hikayeler

İlk olarak, kendi kendini optimize eden bir Uzman Danışman için genel gereklilikleri formüle ediyoruz.

(Geçmiş verilere dayanarak) şunları yapabilmelidir:

açıklananlar arasındaki en iyi stratejiyi seçmek

en iyi finansal aracı seçmek

kaldıraç düzeltmesi ile alım satım yapmak için en iyi para yatırma boyutunu seçmek

seçilen stratejideki en iyi gösterge parametrelerini seçmek

Ayrıca gerçek hayatta şunları yapabilmelidir:

pozisyonları açmak ve kapamak

pozisyonun boyutunu seçmek

yeni bir optimizasyonun gerekli olup olmadığına karar vermek

Aşağıdaki şekilde, önerilen Uzman Danışmanın şematik bir diyagramı gösterilmektedir.





Sınırlarla birlikte ayrıntılı bir şema, ekteki Scheme_en dosyasında yer almaktadır.

Uçsuz bucaksız olma halini kavramanın imkansızlığını göz önünde bulundurarak Uzman Danışman mantığına kısıtlamalar getiriyoruz. Şunu kabul ediyoruz (ÖNEMLİ):

Uzman Danışman, yeni çubuk (seçtiğimiz herhangi bir zaman diliminde) göründükten sonra alım satım kararları alacaktır. Sayfa 1’e dayanarak ancak bununla sınırlı olmamak koşuluyla, Uzman Danışman, yalnızca Kâr Al ve Zararı Durdur’u kullanmayan ve buna bağlı olarak da İz-süren Stop’u kullanmayan gösterge sinyallerinde alım satımları kapatacaktır. Yeni bir optimizasyona başlama koşulu: Seviyenin başlatılması sırasında, bakiyedeki bir düşüş önceden ayarlanmış değerden daha yüksektir. Lütfen bunun benim kişisel koşulum olduğunu ve her birinizin kendi spesifik koşulunuzu seçebileceğini unutmayın. Bir uygunluk fonksiyonu, simüle edilmiş alım satımların bakiyesinin göreli düşüşünün önceden ayarlanmış belirli bir seviyenin altında olması koşuluyla, geçmişe dayalı alım satımı modeller ve modellenen bakiyeyi maksimize eder. Ayrıca bunun benim kişisel uygunluk fonksiyonum olduğunu ve kendinize özel olanı seçebileceğinizi unutmayın. Üç genel parametre (strateji, enstrüman ve mevduat payı) dışında optimize edilecek parametre sayısını gösterge arabelleklerinin parametreleri için beş ile sınırlandırıyoruz. Bu sınırlama, yerleşik teknik göstergeler için maksimum gösterge arabelleği sayısından mantıksal olarak çıkmaktadır. Çok sayıda gösterge arabelleğine sahip özel göstergeler kullanan stratejileri açıklayacaksanız, main.mq5 dosyasındaki OptParamCount değişkenini istediğiniz miktarda değiştirmeniz yeterlidir.

Artık gereklilikler belirlendiğine ve sınırlamalar seçildiğine göre, tüm bunları uygulayan koda bakabilirsiniz.

Her şeyin çalıştığı fonksiyonla başlayalım.

void OnTick () { if (isNewBars()== true ) { trig= false ; switch (strat) { case 0 : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedCloseSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedCloseStoch(); break ;}; default : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; } if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } } switch (strat) { case 0 : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedOpenSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedOpenStoch(); break ;}; default : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "Main:OnTick:isNewBars(true)" , ";" , "strat=" ,strat); } }

Burası ne? Diyagramda çizildiği gibi, yeni bir çubuk olup olmadığını görmek için her tike bakıyoruz. Varsa o zaman şimdi hangi stratejinin seçildiğini bilerek, açık bir pozisyon olup olmadığını kontrol etmek ve gerekirse kapatmak için özel fonksiyonunu çağırırız. Şimdi en iyi yenilik stratejisinin sırasıyla SAR olduğunu varsayalım, NeedCloseSAR fonksiyonu çağrılacaktır:

bool NeedCloseSAR() { CopyBuffer (SAR, 0 , 0 ,count,SARBuffer); CopyOpen (s,tf, 0 ,count,o); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategySAR:NeedCloseSAR" , ";" , "SAR[0]=" ,SARBuffer[ 0 ], ";" , "SAR[1]=" ,SARBuffer[ 1 ], ";" , "Open[0]=" ,o[ 0 ], ";" , "Open[1]=" ,o[ 1 ]); if ((SARBuffer[ 0 ]>o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]<o[ 1 ])|| (SARBuffer[ 0 ]<o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]>o[ 1 ])) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { ClosePosition(); return ( true ); } } return ( false ); }

Herhangi bir pozisyon kapama fonksiyonu Boolean olmalıdır ve bir pozisyon kapatılırken true dönüşü yapmalıdır. Bu, OnTick() fonksiyonunun sonraki kod bloğunun yeni bir optimizasyonun gerekli olup olmadığına karar vermesine olanak tanır:

if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } }

Mevcut bakiye düşüşünü alın ve bunu izin verilen maksimum bakiyeyle karşılaştırın. Maksimum değeri aşmışsa, yeni bir optimizasyon (GA()) yürütün. GA() fonksiyonuna gelince, Uzman Danışmanın özünü çağırır - GAModule.mqh modülünün FitnessFunction(int chromos) uygunluk fonksiyonu:

void FitnessFunction( int chromos) { double ff= 0.0 ; strat=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 2 ][chromos]*StratCount); z=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 1 ][chromos]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Colony[GeneCount][chromos]; switch (strat) { case 0 : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 1 : {ff=FFSAR( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 2 : {ff=FFStoch(Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; default : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; } AmountStartsFF++; Colony[ 0 ][chromos]=ff; Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:FitnessFunction" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Colony[ 1 ][chromos], ";" ,Colony[ 2 ][chromos], ";" ,Colony[ 3 ][chromos], ";" ,Colony[ 4 ][chromos], ";" ,Colony[ 5 ][chromos]); }

Seçilmiş olan stratejiye dayanarak, belirli bir stratejiye özel olan uygunluk fonksiyonu hesaplama modülü çağrılır. Örneğin, GA bir stokastik seçmiştir, FFStoch () çağrılacaktır ve gösterge arabelleklerinin optimizasyon parametreleri buna aktarılacaktır:

double FFStoch( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { int b; bool FFtrig= false ; string dir= "" ; double OpenPrice; double t=cap; double maxt=t; double aDD= 0.0 ; double rDD= 0.000001 ; Stoch= iStochastic (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , MODE_SMA , STO_CLOSECLOSE ); StochTopLimit =par4* 100.0 ; StochBottomLimit=par5* 100.0 ; dig= MathPow ( 10.0 ,( double ) SymbolInfoInteger (s, SYMBOL_DIGITS )); leverage= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); contractSize= SymbolInfoDouble (s, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); b= MathMin ( Bars (s,tf)- 1 -count-MaxMAPeriod,depth); for (from=b;from>= 1 ;from--) { CopyBuffer (Stoch, 0 ,from,count,StochBufferMain); CopyBuffer (Stoch, 1 ,from,count,StochBufferSignal); if ((StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ])|| (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ])) { if (FFtrig== true ) { if (dir== "BUY" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(o[ 1 ]-OpenPrice)*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } if (dir== "SELL" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(OpenPrice-o[ 1 ])*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } FFtrig= false ; } } if (StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochTopLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "SELL" ; FFtrig= true ; } if (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBottomLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "BUY" ; FFtrig= true ; } } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyStoch:FFStoch" , ";" , "K=" ,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "D=" ,( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "Slow=" ,( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "TopLimit=" ,StochTopLimit, ";" , "BottomLimit=" ,StochBottomLimit, ";" , "rDD=" ,rDD, ";" , "Cap=" ,t); if (rDD<=trainDD) return (t); else return ( 0.0 ); }

Stokastik uygunluk fonksiyonu, simüle edilmiş bir bakiyeyi, bunu genetik algoritmaya iletecek olan ana fonksiyona döndürür. Zaman içinde bir noktada, GS optimizasyonu durdurmaya karar verir ve GetTrainResults() fonksiyonunu kullanarak stratejinin en iyi mevcut değerlerini (örneğin, hareketli ortalamaları), sembolleri, mevduat payını ve gösterge arabelleklerinin parametrelerini temel programa döndürürüz ve daha fazla gerçek alım satım için göstergeler oluştururuz:

void GetTrainResults() { strat=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 2 ]*StratCount); z=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 1 ]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Chromosome[GeneCount]; switch (strat) { case 0 : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 1 : {GTRSAR( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 2 : {GTRStoch(Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; default : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:GetTrainResults" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Chromosome[ 1 ], ";" ,Chromosome[ 2 ], ";" ,Chromosome[ 3 ], ";" ,Chromosome[ 4 ], ";" ,Chromosome[ 5 ]); } void GTRMA( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { MAshort= iMA (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); MAlong = iMA (s,tf,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (MAshort, 0 ,from,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 ,from,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:GTRMA" , ";" , "MAL=" ,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , ";" , "MAS=" ,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 ); }

Artık hepsi, her şeyin çalıştığı yere geri döndü (OnTick()): Şimdi hangi stratejinin en iyisi olduğunu bilerek, markete gitme zamanının gelip gelmediği kontrol edilir:

bool NeedOpenMA() { CopyBuffer (MAshort, 0 , 0 ,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 , 0 ,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:NeedOpenMA" , ";" , "LB[0]=" ,LongBuffer[ 0 ], ";" , "LB[1]=" ,LongBuffer[ 1 ], ";" , "SB[0]=" ,ShortBuffer[ 0 ], ";" , "SB[1]=" ,ShortBuffer[ 1 ]); if (LongBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]<LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_SELL ; OpenPosition(); return ( false ); } if (LongBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]>LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_BUY ; OpenPosition(); return ( false ); } return ( true ); }

Çember kapandı.

Nasıl çalıştığını kontrol edelim. Dört ana çift ile 1 saatlik zaman dilimine dair bir 2011 raporu: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY: