트레이드미네이터 3: 라이즈 오브 더 트레이딩 머신

프롤로그

옛날 옛적 멀고도 멀리 떨어진 한 포럼(MQL5)에 두 개의 글이 게시되었습니다. 바로 주(joo)가 쓴 '유전 알고리즘-쉬워요!'와 제가 쓴 '닥터 트레이드러브...'인데요. 첫 번째 글에서는 매매 전략을 포함해 무엇이든 최적화할 수 있는 강력한 도구를 함께 만들었습니다. 바로 MQL5로 구현된 유전 알고리즘이죠.



해당 알고리즘을 이용해 두 번째 글에서는 자기 최적화 기능을 갖춘 엑스퍼트 어드바이저를 만들어 보려고 했는데요. 한 가지 매매 시스템에 대한 매개 변수 최적화는 물론이고, 여러 매매 시스템 가운데 가장 좋은 시스템까지 선택해 주는 엑스퍼트 어드바이저를 만들기로 하면서 끝났었죠. 이게 과연 가능한 일인지, 또 가능하다면 어떻게 가능한지 한번 알아보죠.

트레이딩 로봇 이야기

엑스퍼트 어드바이저가 자기 최적화 기능을 갖추려면 다음의 조건을 충족해야 합니다.

거래 기록을 기반으로 다음의 기능을 수행할 수 있어야 하는데요.

최적의 전략 선택

최적의 금융 상품 선택

레버리지 조정 거래용 예수금 설정

선택된 전략에 필요한 인디케이터에 최적의 매개 변수 설정

또한, 실제 적용을 위해 다음의 기능도 필요하죠.

포지션 오픈 및 청산

포지션 크기 선택

새 최적화 필요성 판단

아래는 다이어그램으로 나타낸 해당 엑스퍼트 어드바이저입니다.





보다 세밀한 도식은 첨부된 Scheme_en 파일에서 찾아볼 수 있습니다.

지금까지 알려진 엑스퍼트 어드바이저의 한계는 다음과 같으니 반드시 숙지하세요. 나는 다음 사항을 인지합니다(중요):

엑스퍼트 어드바이저는 새로운 바가 나타날 때마다 매매를 결정합니다(선택된 타임 프레임 내). 또한 T/P, S/L 및 TSL이 설정되지 않은 신호에만 포지션을 청산합니다. 새로운 최적화는 잔고 드로우다운이 초기화 시 미리 정해진 값보다 높아질 때 일어납니다. 이건 제가 개인적으로 정한 조건이고 여러분도 여러분만의 조건을 정할 수 있습니다. 피트니스 함수는 매매 기록을 기준으로 거래를 실행해 보며 거래가 실행되는 잔고를 최대화시킵니다. 잔고의 상대적 드로우다운이 미리 정해진 값보다 낮아질 때 말이죠. 이 또한 제가 선택한 피트니스 함수이며 여러분도 여러분만의 피트니스 함수를 선택할 수 있습니다. 세 가지 일반 변수(전략, 상품 및 예수금)를 제외한 나머지 인디케이터 버퍼 최적화 변수의 개수를 다섯 개로 제한합니다. 내장된 기술적 지표의 최대 인디케이터 버퍼 개수와도 논리적으로 맞습니다. 다수의 인디케이터 버퍼를 갖는 커스텀 인디케이터를 갖는 전략을 이용하는 경우, main.mq5 파일에서 OptParamCount 변수 값을 원하는 개수로 설정해 줍니다.

필요한 세부 사항을 모두 정했으니 이제 구현 코드를 한번 볼까요?

우선 함수부터 살펴보겠습니다.

void OnTick () { if (isNewBars()== true ) { trig= false ; switch (strat) { case 0 : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedCloseSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedCloseStoch(); break ;}; default : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; } if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } } switch (strat) { case 0 : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedOpenSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedOpenStoch(); break ;}; default : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "Main:OnTick:isNewBars(true)" , ";" , "strat=" ,strat); } }

뭐가 있을까 궁금하군요. 우선 다이어그램에서 보이듯, 새 틱이 발생할 때마다 새로운 바가 형성되는지 확인합니다. 새로운 바가 형성될 경우 포지션 확인 및 청산을 위해 필요한 특정 함수를 호출합니다. 예를 들어 최적의 돌파구 전략이 SAR이라고 가정한다면, NeedCloseSAR 함수를 호출하는 거죠.

bool NeedCloseSAR() { CopyBuffer (SAR, 0 , 0 ,count,SARBuffer); CopyOpen (s,tf, 0 ,count,o); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategySAR:NeedCloseSAR" , ";" , "SAR[0]=" ,SARBuffer[ 0 ], ";" , "SAR[1]=" ,SARBuffer[ 1 ], ";" , "Open[0]=" ,o[ 0 ], ";" , "Open[1]=" ,o[ 1 ]); if ((SARBuffer[ 0 ]>o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]<o[ 1 ])|| (SARBuffer[ 0 ]<o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]>o[ 1 ])) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { ClosePosition(); return ( true ); } } return ( false ); }

모든 포지션 청산 함수는 불리언 자료형이어야 하며 포지션 청산 시 참값을 반환해야 합니다. 참값이 반환되면 다음 코드 블록인 OnTick() 함수가 재최적화의 필요성을 결정합니다.

if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } }

현재 잔고 드로우다운 값과 최대 잔고드로우다운 값을 비교해 보세요. 현재 값이 최대 값보다 큰 경우, 최적화(GA())를 실행합니다. GA() 함수는 엑스퍼트 어드바이저의 피트니스 함수를 호출합니다. 여기서는 GAModule.mqh 모듈 피트니수 함수이죠.

void FitnessFunction( int chromos) { double ff= 0.0 ; strat=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 2 ][chromos]*StratCount); z=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 1 ][chromos]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Colony[GeneCount][chromos]; switch (strat) { case 0 : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 1 : {ff=FFSAR( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 2 : {ff=FFStoch(Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; default : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; } AmountStartsFF++; Colony[ 0 ][chromos]=ff; Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:FitnessFunction" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Colony[ 1 ][chromos], ";" ,Colony[ 2 ][chromos], ";" ,Colony[ 3 ][chromos], ";" ,Colony[ 4 ][chromos], ";" ,Colony[ 5 ][chromos]); }

현재 적용 전략에 따라 필요한 피트니스 함수 연산 모듈이 호출됩니다. 예를 들어, GA가 스토캐스틱을 선택한 경우, FFStoch() 함수가 호출되며 인디케이터 버퍼 최적화 매개 변수가 전송됩니다.

double FFStoch( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { int b; bool FFtrig= false ; string dir= "" ; double OpenPrice; double t=cap; double maxt=t; double aDD= 0.0 ; double rDD= 0.000001 ; Stoch= iStochastic (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , MODE_SMA , STO_CLOSECLOSE ); StochTopLimit =par4* 100.0 ; StochBottomLimit=par5* 100.0 ; dig= MathPow ( 10.0 ,( double ) SymbolInfoInteger (s, SYMBOL_DIGITS )); leverage= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); contractSize= SymbolInfoDouble (s, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); b= MathMin ( Bars (s,tf)- 1 -count-MaxMAPeriod,depth); for (from=b;from>= 1 ;from--) { CopyBuffer (Stoch, 0 ,from,count,StochBufferMain); CopyBuffer (Stoch, 1 ,from,count,StochBufferSignal); if ((StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ])|| (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ])) { if (FFtrig== true ) { if (dir== "BUY" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(o[ 1 ]-OpenPrice)*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } if (dir== "SELL" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(OpenPrice-o[ 1 ])*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } FFtrig= false ; } } if (StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochTopLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "SELL" ; FFtrig= true ; } if (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBottomLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "BUY" ; FFtrig= true ; } } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyStoch:FFStoch" , ";" , "K=" ,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "D=" ,( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "Slow=" ,( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "TopLimit=" ,StochTopLimit, ";" , "BottomLimit=" ,StochBottomLimit, ";" , "rDD=" ,rDD, ";" , "Cap=" ,t); if (rDD<=trainDD) return (t); else return ( 0.0 ); }

스토캐스틱의 피트니스 함수는 잔고 값을 메인 함수로 반환하여 유전 알고리즘으로 전송합니다. GA가 최적화 종료를 결정하게 되면 GetTrainResults() 함수를 이용해 해당 전략(예: 이동 평균)의 현재 최고값, 심볼, 예수금 및 기본 프로그램 인디케이터 버퍼 매개 변수를 반환하고 실제 거래에 적용 가능한 인디케이터를 작성합니다.

void GetTrainResults() { strat=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 2 ]*StratCount); z=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 1 ]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Chromosome[GeneCount]; switch (strat) { case 0 : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 1 : {GTRSAR( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 2 : {GTRStoch(Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; default : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:GetTrainResults" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Chromosome[ 1 ], ";" ,Chromosome[ 2 ], ";" ,Chromosome[ 3 ], ";" ,Chromosome[ 4 ], ";" ,Chromosome[ 5 ]); } void GTRMA( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { MAshort= iMA (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); MAlong = iMA (s,tf,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (MAshort, 0 ,from,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 ,from,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:GTRMA" , ";" , "MAL=" ,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , ";" , "MAS=" ,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 ); }

마지막으로 OnTick() 함수를 이용해 실제 거래에 최적화된 전략이 제대로 작동하는지 확인합니다.

bool NeedOpenMA() { CopyBuffer (MAshort, 0 , 0 ,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 , 0 ,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:NeedOpenMA" , ";" , "LB[0]=" ,LongBuffer[ 0 ], ";" , "LB[1]=" ,LongBuffer[ 1 ], ";" , "SB[0]=" ,ShortBuffer[ 0 ], ";" , "SB[1]=" ,ShortBuffer[ 1 ]); if (LongBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]<LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_SELL ; OpenPosition(); return ( false ); } if (LongBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]>LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_BUY ; OpenPosition(); return ( false ); } return ( true ); }

끝입니다.

이제 직접 사용해 볼까요? 다음은 4가지 통화쌍 EURUSD, GBPUSD, USDHF, USDJPY에 대한 1시간 타임 프레임의 2011년 보고서입니다.