Trademinator 3 : Montée des Machines de Trading

Prologue

Il était une fois un lointain forum (MQL5) deux articles: «Genetic Algorithms -It’s Easy!" par joo et "Dr. Tradelove...» par moi ont été publiés. Dans le premier article, l’auteur nous a dotés d’un outil puissant pour optimiser tout ce dont vous avez besoin, y compris les stratégies de trading - un algorithme génétique implémenté au moyen du langage MQL5.



En utilisant cet algorithme, dans le deuxième article, j’ai tenté d’élaborer un Expert Advisor auto-optimisant basé sur celui-ci. L’article s’est achevé sur la formulation de la tâche suivante: créer un Expert Advisor (auto-optimisation, bien sûr), qui peut non seulement sélectionner les meilleurs paramètres pour un système de trading particulier, mais également choisir la meilleure stratégie de toutes les stratégies élaborées. Voyons si c’est possible, et si c’est le cas, alors comment.

Récits de Robots de Trading

Tout d’abord, nous formulons les exigences générales pour un Expert Advisor auto-optimisant.

Il devrait être en mesure de (sur la base de données historiques):

sélectionner la meilleure stratégie parmi celles décrites

choisir le meilleur instrument financier

choisir la meilleure taille de dépôt pour le trading avec correction de l’effet de levier

choisir les meilleurs paramètres d’indicateurs dans la stratégie sélectionnée

De plus, dans la vie réelle, il devrait être capable de:

ouvrir et clôturer des positions

choisir la taille de la position

décider si une nouvelle optimisation est nécessaire

La figure ci-dessous indique un diagramme schématique de l’Expert Advisor proposé.





Un schéma détaillé avec des limites se trouve dans le fichier joint Scheme_en.

En gardant à l’esprit qu’il est impossible de saisir l’immensité, nous introduisons des restrictions dans la logique Expert Advisor. Nous convenons que (IMPORTANT) :

L’Expert Advisor prendra des décision en matière de trade à la suite de l’avènement d’unnouvelle barre(sur tout intervalle de temps que nous sélectionnons). Sur la base de p.1, mais sans s’y limiter, l’Expert Advisor clôturera les trades uniquement sur les signaux indicateurs n’utilisant pas Take Profit et Stop Loss et, par conséquent, n’utilisant pas Trailing Stop. La condition pour démarrer une nouvelle optimisation : un prélèvement du solde est supérieur à la valeur prédéfinie durant l’initialisation du niveau. Veuillez noter qu’il s’agit de ma condition personnelle et que chacun d’entre vous peut sélectionner sa condition spécifique. Une fonction de fitness modélise le trading sur l’historique et maximise le solde modélisé, à condition que le prélèvement relatif du solde des trades simulées soit inférieur à un certain niveau prédéfini. Notez également qu’il s’agit de ma fonction de fitness personnelle et que vous pouvez sélectionner votre fonction spécifique. Nous limitons le nombre de paramètres à optimiser, à l’exception des trois paramètres généraux (stratégie, instrument et part de dépôt), à cinq pour les paramètres des tampons indicateurs. Cette restriction suit logiquement depuis le nombre maximum des tampons d’indicateurpour des indicateurs intégrés techniques. Si vous envisagez de décrire les stratégies qui utilisent des indicateurs personnalisés avec un grand nombre de tampons d’indicateurs, modifiez simplement la variable OptParamCount dans le fichier main.mq5 à la quantité souhaitée.

Maintenant que les exigences sont spécifiées et les restrictions sélectionnées, vous pouvez regarder le code qui implémente tout cela.

Commençons par la fonction, où tout s’exécute.

void OnTick () { if (isNewBars()== true ) { trig= false ; switch (strat) { case 0 : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedCloseSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedCloseStoch(); break ;}; default : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; } if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } } switch (strat) { case 0 : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedOpenSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedOpenStoch(); break ;}; default : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "Main:OnTick:isNewBars(true)" , ";" , "strat=" ,strat); } }

Qu’y a-t-il ici? Comme indiqué dans le diagramme, nous examinons chaque coche, s’il y a une nouvelle barre. S’il y a, alors, sachant quelle stratégie est maintenant choisie, nous appelons sa fonction spécifique pour vérifier s’il y a une position ouverte et la clôturer, si nécessaire. Admettons maintenant que la meilleure stratégie de percée soit SAR,respectivement, la fonction NeedCloseSAR sera appelée:

bool NeedCloseSAR() { CopyBuffer (SAR, 0 , 0 ,count,SARBuffer); CopyOpen (s,tf, 0 ,count,o); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategySAR:NeedCloseSAR" , ";" , "SAR[0]=" ,SARBuffer[ 0 ], ";" , "SAR[1]=" ,SARBuffer[ 1 ], ";" , "Open[0]=" ,o[ 0 ], ";" , "Open[1]=" ,o[ 1 ]); if ((SARBuffer[ 0 ]>o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]<o[ 1 ])|| (SARBuffer[ 0 ]<o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]>o[ 1 ])) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { ClosePosition(); return ( true ); } } return ( false ); }

Toute fonction de fermeture de position doit être booléenne et renvoyer true lors de la clôture d’une position. Cela permet au bloc de code suivant de la fonction OnTick() de décider si une nouvelle optimisation est nécessaire:

if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } }

Obtenez le prélèvement de solde actuel et comparez-le avec le maximum autorisé. S’il a dépassé la valeur maximale, exécutez une nouvelle optimisation (GA()). La fonction GA(), à son tour, appelle le cœur de l’Expert Advisor - la fonction fitness FitnessFunction(int chromos) du module GAModule.mqh:

void FitnessFunction( int chromos) { double ff= 0.0 ; strat=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 2 ][chromos]*StratCount); z=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 1 ][chromos]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Colony[GeneCount][chromos]; switch (strat) { case 0 : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 1 : {ff=FFSAR( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 2 : {ff=FFStoch(Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; default : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; } AmountStartsFF++; Colony[ 0 ][chromos]=ff; Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:FitnessFunction" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Colony[ 1 ][chromos], ";" ,Colony[ 2 ][chromos], ";" ,Colony[ 3 ][chromos], ";" ,Colony[ 4 ][chromos], ";" ,Colony[ 5 ][chromos]); }

En fonction de la stratégie actuellement sélectionnée, le module de calcul de la fonction fitness, spécifique à une stratégie particulière, est appelé. Par exemple, l’ AG a choisi un stochastique, FFStoch () sera appelé, et les paramètres d’optimisation des tampons indicateurs lui seront transférés:

double FFStoch( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { int b; bool FFtrig= false ; string dir= "" ; double OpenPrice; double t=cap; double maxt=t; double aDD= 0.0 ; double rDD= 0.000001 ; Stoch= iStochastic (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , MODE_SMA , STO_CLOSECLOSE ); StochTopLimit =par4* 100.0 ; StochBottomLimit=par5* 100.0 ; dig= MathPow ( 10.0 ,( double ) SymbolInfoInteger (s, SYMBOL_DIGITS )); leverage= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); contractSize= SymbolInfoDouble (s, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); b= MathMin ( Bars (s,tf)- 1 -count-MaxMAPeriod,depth); for (from=b;from>= 1 ;from--) { CopyBuffer (Stoch, 0 ,from,count,StochBufferMain); CopyBuffer (Stoch, 1 ,from,count,StochBufferSignal); if ((StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ])|| (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ])) { if (FFtrig== true ) { if (dir== "BUY" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(o[ 1 ]-OpenPrice)*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } if (dir== "SELL" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(OpenPrice-o[ 1 ])*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } FFtrig= false ; } } if (StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochTopLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "SELL" ; FFtrig= true ; } if (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBottomLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "BUY" ; FFtrig= true ; } } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyStoch:FFStoch" , ";" , "K=" ,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "D=" ,( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "Slow=" ,( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "TopLimit=" ,StochTopLimit, ";" , "BottomLimit=" ,StochBottomLimit, ";" , "rDD=" ,rDD, ";" , "Cap=" ,t); if (rDD<=trainDD) return (t); else return ( 0.0 ); }

La fonction fitness du stochastique renvoie un solde simulé à la fonction principale, qui le transmettra à l’algorithme génétique. À un moment donné, l’AG décide de mettre fin à l’optimisation, et en utilisant la fonction GetTrainResults(), nous retournons les meilleures valeurs actuelles de la stratégie (par exemple - moyennes mobiles), le symbole, la part de dépôt et les paramètres des tampons d’indicateurs au programme de base, ainsi que la création d’indicateurs pour d’autres trades réels:

void GetTrainResults() { strat=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 2 ]*StratCount); z=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 1 ]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Chromosome[GeneCount]; switch (strat) { case 0 : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 1 : {GTRSAR( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 2 : {GTRStoch(Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; default : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:GetTrainResults" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Chromosome[ 1 ], ";" ,Chromosome[ 2 ], ";" ,Chromosome[ 3 ], ";" ,Chromosome[ 4 ], ";" ,Chromosome[ 5 ]); } void GTRMA( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { MAshort= iMA (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); MAlong = iMA (s,tf,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (MAshort, 0 ,from,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 ,from,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:GTRMA" , ";" , "MAL=" ,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , ";" , "MAS=" ,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 ); }

Maintenant, tout est de retour à l’endroit où tout fonctionne (OnTick()): sachant quelle stratégie est maintenant la meilleure, il est vérifié s’il est temps d’aller sur le marché:

bool NeedOpenMA() { CopyBuffer (MAshort, 0 , 0 ,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 , 0 ,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:NeedOpenMA" , ";" , "LB[0]=" ,LongBuffer[ 0 ], ";" , "LB[1]=" ,LongBuffer[ 1 ], ";" , "SB[0]=" ,ShortBuffer[ 0 ], ";" , "SB[1]=" ,ShortBuffer[ 1 ]); if (LongBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]<LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_SELL ; OpenPosition(); return ( false ); } if (LongBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]>LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_BUY ; OpenPosition(); return ( false ); } return ( true ); }

La boucle s’est refermée.

Voyons comment cela fonctionne. Voici un rapport de 2011 sur la période de 1 heure avec quatre paires principales: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY: