Trademinator 3: Ascesa delle macchine di trading

Prologo

C'erano una volta su un forum lontano (MQL5) due articoli: "Algoritmi Genetici - È Facile!" di joo e "Dr. Tradelove..." scritto da me, entrambi pubblicati. Nel primo articolo, l'autore ci ha dotato di un potente strumento per ottimizzare tutto ciò di cui hai bisogno, comprese le strategie di trading - un algoritmo genetico implementato tramite il linguaggio MQL5.



Utilizzando questo algoritmo, nel secondo articolo ho cercato di sviluppare un Expert Advisor auto-ottimizzante basato su di esso. L'articolo si concludeva con la formulazione del seguente compito: creare un Expert Advisor (auto-ottimizzante, ovviamente) che non solo può selezionare i migliori parametri per un particolare sistema di trading, ma anche scegliere la migliore strategia di tutte le strategie sviluppate. Vediamo se è possibile e, se lo è, come.

Storie di robot di trading

In primo luogo, formuliamo i requisiti generali per un Expert Advisor auto-ottimizzante.

Dovrebbe essere in grado di (sulla base di dati cronologici):

selezionare la migliore strategia tra quelle descritte

scegliere il miglior strumento finanziario

scegliere la migliore dimensione di deposito per il trading con la correzione della leva

scegliere i migliori parametri di indicatori nella strategia selezionata

Inoltre, nella vita reale, dovrebbe essere in grado di:

aprire e chiudere posizioni

scegliere la dimensione della posizione

decidere se è necessaria una nuova ottimizzazione

La figura seguente mostra un diagramma schematico dell'Expert Advisor proposto.





Uno schema dettagliato con limiti si trova nel file allegato Scheme_en.

Tenendo presente che è impossibile coglierne l'immensità, introduciamo le restrizioni nella logica di Expert Advisor. Siamo d'accordo che (IMPORTANTE):

L'Expert Advisor prenderà decisioni di trading al verificarsi di una nuova barra (in qualsiasi intervallo di tempo selezionato). Sulla base di p.1, ma non solo, l'Expert Advisor chiuderà le operazioni di trading solo sui segnali dell’indicatore non utilizzando Take Profit e Stop Loss e, di conseguenza, non utilizzando Trailing Stop. La condizione per iniziare una nuova ottimizzazione: un drawdown del saldo è superiore al valore preimpostato durante l'inizializzazione del livello. Si prega di notare che questa è la mia condizione personale e ognuno di voi può selezionare la propria condizione specifica. Una funzione di fitness modella il trading sulla cronologia e massimizza il saldo modellato, a condizione che il drawdown relativo del saldo delle operazioni simulate sia inferiore a un certo livello preimpostato. Nota anche che questa è la mia funzione di fitness personale e puoi selezionare quella specifica. Limitiamo il numero di parametri da ottimizzare, ad eccezione dei tre generali (strategia, strumento e quota di deposito), a cinque per i parametri dei buffer degli indicatori. Questa limitazione deriva logicamente dal numero massimo di buffer di indicatori per gli indicatori tecnici incorporati. Se hai intenzione di descrivere le strategie che utilizzano indicatori personalizzati con un gran numero di buffer di indicatori, è sufficiente modificare la variabile OptParamCount nel file main.mq5 alla quantità desiderata.

Ora che i requisiti sono specificati e le limitazioni selezionate è possibile esaminare il codice che implementa tutto questo.

Iniziamo con la funzione, dove tutto funziona.

void OnTick () { if (isNewBars()== true ) { trig= false ; switch (strat) { case 0 : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedCloseSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedCloseStoch(); break ;}; default : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; } if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } } switch (strat) { case 0 : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedOpenSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedOpenStoch(); break ;}; default : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "Main:OnTick:isNewBars(true)" , ";" , "strat=" ,strat); } }

Cosa c'è qui? Come disegnato nel diagramma, guardiamo ogni segno di spunta, se c'è una nuova barra. Se c'è, quindi, sapendo quale strategia verrà ora scelta, chiamiamo la sua funzione specifica per verificare se c'è una posizione aperta e chiuderla, se necessario. Supponiamo che ora la migliore strategia innovativa sia SAR, rispettivamente sarà chiamata la funzione NeedCloseSAR:

bool NeedCloseSAR() { CopyBuffer (SAR, 0 , 0 ,count,SARBuffer); CopyOpen (s,tf, 0 ,count,o); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategySAR:NeedCloseSAR" , ";" , "SAR[0]=" ,SARBuffer[ 0 ], ";" , "SAR[1]=" ,SARBuffer[ 1 ], ";" , "Open[0]=" ,o[ 0 ], ";" , "Open[1]=" ,o[ 1 ]); if ((SARBuffer[ 0 ]>o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]<o[ 1 ])|| (SARBuffer[ 0 ]<o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]>o[ 1 ])) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { ClosePosition(); return ( true ); } } return ( false ); }

Qualsiasi funzione di chiusura della posizione deve essere booleana e restituire true quando si chiude una posizione. Ciò consente al blocco di codice successivo della funzione OnTick() di decidere se è necessaria una nuova ottimizzazione:

if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } }

Ottieni il drawdown del saldo corrente e confrontalo con quello massimo consentito. Se ha superato il valore massimo, esegui una nuova ottimizzazione (GA()). La funzione GA(), a sua volta, chiama il cuore dell'Expert Advisor - la funzione di fitness FitnessFunction(int chromos) del modulo GAModule.mqh:

void FitnessFunction( int chromos) { double ff= 0.0 ; strat=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 2 ][chromos]*StratCount); z=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 1 ][chromos]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Colony[GeneCount][chromos]; switch (strat) { case 0 : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 1 : {ff=FFSAR( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 2 : {ff=FFStoch(Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; default : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; } AmountStartsFF++; Colony[ 0 ][chromos]=ff; Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:FitnessFunction" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Colony[ 1 ][chromos], ";" ,Colony[ 2 ][chromos], ";" ,Colony[ 3 ][chromos], ";" ,Colony[ 4 ][chromos], ";" ,Colony[ 5 ][chromos]); }

A seconda della strategia attualmente selezionata, viene chiamato il modulo di calcolo della funzione di fitness specifico per una particolare strategia. Ad esempio, il GA ha scelto uno stocastico, quindi verrà chiamato FFStoch () e l'ottimizzazione dei parametri dei buffer degli indicatori verrà trasferita ad esso:

double FFStoch( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { int b; bool FFtrig= false ; string dir= "" ; double OpenPrice; double t=cap; double maxt=t; double aDD= 0.0 ; double rDD= 0.000001 ; Stoch= iStochastic (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , MODE_SMA , STO_CLOSECLOSE ); StochTopLimit =par4* 100.0 ; StochBottomLimit=par5* 100.0 ; dig= MathPow ( 10.0 ,( double ) SymbolInfoInteger (s, SYMBOL_DIGITS )); leverage= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); contractSize= SymbolInfoDouble (s, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); b= MathMin ( Bars (s,tf)- 1 -count-MaxMAPeriod,depth); for (from=b;from>= 1 ;from--) { CopyBuffer (Stoch, 0 ,from,count,StochBufferMain); CopyBuffer (Stoch, 1 ,from,count,StochBufferSignal); if ((StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ])|| (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ])) { if (FFtrig== true ) { if (dir== "BUY" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(o[ 1 ]-OpenPrice)*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } if (dir== "SELL" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(OpenPrice-o[ 1 ])*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } FFtrig= false ; } } if (StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochTopLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "SELL" ; FFtrig= true ; } if (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBottomLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "BUY" ; FFtrig= true ; } } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyStoch:FFStoch" , ";" , "K=" ,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "D=" ,( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "Slow=" ,( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "TopLimit=" ,StochTopLimit, ";" , "BottomLimit=" ,StochBottomLimit, ";" , "rDD=" ,rDD, ";" , "Cap=" ,t); if (rDD<=trainDD) return (t); else return ( 0.0 ); }

La funzione fitness dello stocastico restituisce un saldo simulato alla funzione principale, che lo passerà all'algoritmo genetico. Ad un certo punto nel tempo il GA decide di terminare l'ottimizzazione e, utilizzando la funzione GetTrainResults(), restituiamo i migliori valori correnti della strategia (ad esempio - medie mobili), il simbolo, la quota di deposito e i parametri dei buffer degli indicatori al programma di base, oltre a creare indicatori per ulteriori trading reali:

void GetTrainResults() { strat=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 2 ]*StratCount); z=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 1 ]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Chromosome[GeneCount]; switch (strat) { case 0 : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 1 : {GTRSAR( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 2 : {GTRStoch(Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; default : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:GetTrainResults" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Chromosome[ 1 ], ";" ,Chromosome[ 2 ], ";" ,Chromosome[ 3 ], ";" ,Chromosome[ 4 ], ";" ,Chromosome[ 5 ]); } void GTRMA( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { MAshort= iMA (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); MAlong = iMA (s,tf,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (MAshort, 0 ,from,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 ,from,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:GTRMA" , ";" , "MAL=" ,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , ";" , "MAS=" ,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 ); }

Ora tutto è tornato al punto in cui tutto è in esecuzione (OnTick()): sapendo quale strategia è ora la migliore, si controlla se è il momento di andare al mercato:

bool NeedOpenMA() { CopyBuffer (MAshort, 0 , 0 ,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 , 0 ,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:NeedOpenMA" , ";" , "LB[0]=" ,LongBuffer[ 0 ], ";" , "LB[1]=" ,LongBuffer[ 1 ], ";" , "SB[0]=" ,ShortBuffer[ 0 ], ";" , "SB[1]=" ,ShortBuffer[ 1 ]); if (LongBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]<LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_SELL ; OpenPosition(); return ( false ); } if (LongBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]>LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_BUY ; OpenPosition(); return ( false ); } return ( true ); }

Il cerchio si chiuse.

Controlliamo come funziona. Ecco un rapporto del 2011 sull'intervallo di tempo di 1 ora con quattro coppie principali: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY: