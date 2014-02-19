Criando Expert Advisors usando o assistente visual Expert Advisor

Introdução

Assistente visual expert advisor para MetaTrader 5 fornece um ambiente gráfico altamente intuitivo com um conjunto abrangente de blocos comerciais predefinidos que permitem que você crie expert advisors em minutos. Não é necessária nenhuma codificação, programação ou conhecimento de MQL5.

A abordagem clique, arraste e solte do Assistente visual expert advisor permite criar representações visuais de estratégias de negociação Forex e sinais de como você faria com lápis e papel. Esses diagramas comerciais são analisados automaticamente pelo gerador de código Molanis’ MQL5 que os transforma em Expert Advisors prontos para serem usados. O ambiente gráfico interativo simplifica o processo de design e elimina a necessidade de escrever código MQL5.

Com o assistente visual Expert Advisor você só precisa seguir um processo de 3 etapas:

Fig. 1. Usando assistente visual expert advisor



1. Desenvolvendo um diagrama comercial



Um diagrama comercial é uma representação gráfica de um Expert Advisor. Ele mostra o "fluxo" através de um sistema de decisão de negociação. Diagramas de comerciais são feitos de blocos comerciais que estão conectados para criar Expert Advisors complexos.

Para criar um diagrama comercial, você só precisa adicionar os blocos comerciais, definir seus parâmetros de configuração e fazer as conexões necessárias.

Estratégia de média móvel

Normalmente, duas médias móveis podem ser usadas para criar um Expert Advisor com estas condições comerciais:

Comprar quando a média móvel do período curto está acima da média móvel do período longo (linha vermelha está acima da linha verde).

Vender quando a média móvel do período curto está abaixo da média móvel do período longo (linha vermelha está abaixo da linha verde).

Fig. 2. Sinais de compra e venda

Em vez de gastar muito tempo codificando esta EA, com o assistente visual Expert Advisor você pode criar um diagrama comercial que representa a estratégia de média móvel em segundos.

Iniciar assistente visual Expert Advisor:

Fig. 3. Assistente visual Expert Advisor

A. Simplesmente arraste e solte dois blocos de Análise Técnica para o diagrama comercial:

Fig. 4. Adicionando blocos AT

Para definir as condições médias móveis comerciais, clique no ícone da AT e selecione as opções como mostrado nas imagens:

Opções para ir longo (ou compra):

Fig. 5. Opções para ir longo (compra)

Opções para ir curto (ou venda):

Fig. 6. Opções para ir curto (ou venda)

B. Arraste e solte um bloco de COMPRA e um bloco de VENDA:

Fig. 7. Adicionando blocos de Compra e Venda

Clique no ícone COMPRA para definir o tamanho do lote, ter lucro, parar perda e interrupção de rastreamento para o seu EA, como mostrado na imagem:

Fig. 8. Opções de Compra de bloco comercial

Repita o mesmo procedimento para o ícone VENDA:

Fig. 9. Opções de Venda de bloco comercial

C. Conecte todos os blocos para obter um diagrama de negociação como o seguinte:

Fig. 10. Blocos conectados

2. Gerando o Expert Advisor



Após o diagrama comercial estar completo, você precisa gerar o EA clicando no Gerar Código MQL5 no diagrama comercial do menu principal:

Fig. 11. Gerar código MQL5

O assistente visual EA transforma seu diagrama comercial em uma EA totalmente funcional. Ele também lhe dá acesso ao código MQL5 da EA:





Fig. 12. Código gerado MQL5

3. Comércio com MetaTrader 5



Depois de você gerar o EA, ele estará disponível em MetaTrader 5 para você comercializar. Apenas anexe-o a um gráfico para começar a comercialização.

Fig. 13 Parâmetros de entrada do Expert Advisor

Todos os Expert Advisors gerados com software Molanis' tem variáveis​MetaTrader para gerenciar:

Barras comerciais ou ticks;

Modo de alerta (Não comercializa mas dá sinais);

4 ou 5 decimais;

Filtro de tempo;

Ordens ECN;

Tamanho máximo de volume;

Percentagem máxima em risco;

Gerenciamento do tamanho do lote.

4. Criando Expert Advisorrs que usam indicadores personalizados

Estratégia de ruptura da variação do canal de preço

Lógica EA: Posições são abertas quando o preço atravessa as fronteiras do canal de preço. Para criar este Expert Advisor, precisamos usar o canal de preço indicador personalizado por Sergey Gritsay.

Você pode adicionar qualquer indicador personalizado bem elaborado para o Assistente Visual EA com o botão Importar Indicador Personalizado.

Sob um bloco AT, selecione Indicador Personalizado - iCustom, e em seguida, clique em Importar Indicador Personalizado.

Fig. 14. Editando uma condição comercial

Selecione o indicador personalizado que você deseja importar.

Indicadores personalizados devem estar localizados no diretório de indicadores (terminal_data_folder_\MQL5\Indicators).

Fig. 15. Importando indicador personalizado

O recurso indicador personalizado de importação lê o código indicador e, com base em regras padrões de codificação, obtém o número de modos (sinais) e os parâmetros indicadores. Esse recurso não pode selecionar o modo ou transferir para você. é o seu trabalho saber o sinal e parâmetros corretos para a sua EA.

Fig. 16. Indicador foi importado

Depois de concluir a importação do indicador personalizado, você pode usá-lo para definir as condições comerciais no seu Expert Advisor.

Para venda:

Fig. 17. Condições comerciais para venda

Para compra:

Fig. 18. Condições comerciais para compra

Agora, basta criar uma configuração como essa e você está pronto.

Fig. 19. O diagrama do Expert Advisor

Conclusão

O assistente visual EA é uma ótima ferramenta para criar Expert Advisors em minutos. Nós desenvolvemos 15 exemplos com base nos 20 sinais comerciais no artigo "20 sinais comerciais em MQL5". Convido os leitores para revê-los em nossa página de exemplos.



Estou anexando o código para o Exemplo 1 - estratégia simples de média móvel explicado na parte 1 deste artigo. Exemplo 7, Ruptura da variação do canal de preço foi usado para explicar o processo de importação para a parte 4 deste artigo.

Leia sobre os 15 exemplos

