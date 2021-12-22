MetaTrader 5 / Örnekler
MetaTrader 5 Platformuna Yeni UI Dilleri Nasıl Eklenir?

Giriş

MetaTrader 5 platformunun kullanıcı arayüzü, en popüler dillerin çoğuna çevrilmiştir. Ana diliniz desteklenen diller arasında değilse endişelenmeyin. MetaTrader 5 orijinal olarak tüm Unicode desteğini içerir ve kullanıcı arayüzünü çevirmek için özel Çoklu Dil Paketi yardımcı programı kullanılır. Bu yardımcı program, herkesin MetaTrader 5 platformunun istemci bileşenlerini dünyanın herhangi bir diline çevirmesine olanak tanır.

Bu makalede, kullanıcı arayüzüne yeni bir dil ekleme sürecinin tamamını ele alacağız. MetaTrader 5 Çoklu Dil Paketi yardımcı programını nasıl indireceğinizi, yükleyeceğinizi ve kullanmaya başlayacağınızı öğreneceksiniz. Kullanım özelliklerini ele alacağız ve daha sonra nihai sonucu göreceğiz.


Çoklu Dil Paketi - İndirin, Yükleyin ve Yapılandırın

MetaTrader 5 Çoklu Dil Paketi'nin en son sürümü her zaman aşağıdaki bağlantıdaki MetaQuotes Software Corp. web sitesinden indirilebilir: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5mlpsetup.exe. Yükleme prosedürü standarttır ve herhangi bir soruna neden olmaz. Varsayılan olarak, yardımcı program "C:\Program Files\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\" klasörüne yüklenir ve gerekli tüm kısayollar Başlat menüsüne eklenir.

Başlat menüsündeki Kısayollar

Yükleme ayrıca CHM biçiminde Kullanım Kılavuzunu ve iki çeviri projesini içerir: MetaTrader 5 İstemci Terminali ("\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects\terminal5.prl") ve MetaEditor 5 ("\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects\metaeditor5.prl").

Bir çeviri projesi, bir MetaTrader 5 ürünününkullanıcı arayüzünün tüm mevcut dillerini içerir. Çoklu Dil Paketi'ni ilk başlattığınızda, İstemci Terminali'nin çeviri projesi varsayılan olarak açılır ve aşağıdaki gibi görünür.

İlk başlatmadan sonra Çoklu Dil Paketi

Çeviri projesi dosyaları PRL uzantısına sahiptir ve varsayılan olarak MetaTrader 5 Çoklu Dil Paketi uygulamasıyla ilişkilidir.

MetaTrader 5 çeviri projeleri, kullanıcı arayüzündeki en son değişiklikleri yansıtacak şekilde sürekli olarak güncellenmektedir. Herhangi bir nedenle daha önce başlatılmış bir çeviriyi yeniden başlatmanız gerekirse, güncellenmiş Çoklu Dil Paketi'ni indirerek her zaman çeviri projelerinin en son sürümüne ulaşabilirsiniz.


Çoklu Dil Paketi - Kullanıcı Arayüzü

Çoklu Dil Paketi, basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Ana Menü (1), Araç Çubuğu (2), Proje Tarayıcısı (3) ve Çalışma Alanından (4) oluşur.

Çoklu Dil Paketi kullanıcı arayüzü

Ana Menü, proje yönetiminin temel komutlarını sağlar. Bazıları Araç Çubuğunda yinelenir. Belirli komutlar ilgili bağlam menülerinden çağrılır.

Birçok komutun klavye kısayolları vardır. Kullanılabilir tüm komutların ve kısayolların tam açıklamasını Kullanım Kılavuzunda bulabilirsiniz.

Proje Tarayıcısı, bir projede gezinilmesini sağlar ve dil alt projelerini içerir. Her bir alt proje, üç ana kaynak grubunu içeren belirli bir dile yapılan bir çeviridir: Dizeler, Menüler ve İletişim Kutuları.

  • Menüler. Menüler bölümü, programda görünen tüm menülerin (ana ve bağlam) metinlerini içerir. Menülerin yapısı net bir hiyerarşiye sahiptir: Tüm menüler ve öğeleri numaralandırılmıştır, alt menüler alt bölümler olarak temsil edilmektedir. Ve işareti (&) - bir menü öğesinin adında seçilen harften önce gelen özel bir karakterdir. Bu harfe Alt tuşu ile birlikte basıldığında, harfin altı çiziliyken bir komutu etkinleştirir veya bir alt menü açar.

    Bir menüyü çevirme

  • İletişim kutuları. İletişim kutuları bölümü, tüm iletişim kutularını veya bölümlerini (sekmeler) listeler. İletişim kutularındaki metin dizeleri de numaralandırılır.

    İletişim kutusunu çevirme

  • Dizeler. Dizeler, Menüler veya İletişim Kutuları kategorilerine girmeyen diğer tüm metinleri içerir. Bunlar, düğmelerin adları, iletişim kutuları ve sekmeleri, sütun başlıkları, araç ipuçları, Durum çubuğundaki metinler, çeşitli mesajların metinleri vb. olabilir.

Çalışma Alanı, kullanıcı arayüzü öğelerini fiilen çevirmek için kullanılır. Çeviri işlemi çok basittir: Bir dil ve ardından bir kaynak alt grubu seçin ve ardından Çalışma Alanında satır satır çevirmeye başlayın.

Çeviriyi yaparken, Önizleme özelliğini kullanarak bir iletişim kutusunun veya bir menünün nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Bu komut Ana Menüde, Araç Çubuğunda ve F8 tuşuna basılarak kullanılabilir. Dizeler için önizleme mevcut değildir.


Çoklu Dil Paketi - Nasıl Çalışır?

Yeni bir UI dili edinme süreci aşağıdaki akış grafiğiyle gösterilebilir.

Çoklu Dil Paketi çalışma şeması

1. Dil Ekleme. MetaTrader 5 platformu, Unicode kodlamasını tam olarak destekler; böylece bileşenlerinin kullanıcı arayüzü dünyadaki herhangi bir dile kolayca çevrilebilir. Bir dil ekledikten sonra, kaynak İngilizce dilindeki kaynaklar bir hedef dil alt projesine kopyalanır. Bundan sonra bu kaynaklar çeviri için kullanılabilir hale gelir.

2. Çeviri. Bu en çok zaman alan aşamadır. MetaTrader 5 platformunda varsayılan dil İngilizce'dir ve tüm çeviriler tutarlı bir şekilde satır satır İngilizce'den gerçekleştirilir. Bitirdikten sonra, projenizi derlemeniz gerekir.

3. Derleme. Bir projeyi derlemesinde, her dil için hedef dosyalar oluşturulur. Hedef dosyalar LNG uzantısına sahiptir ve şu adlandırma şemasını içerir: <module>_<language>.lng. Örneğin, istemci terminalinin Rusça'ya çevirisinin dil dosyası "terminal_russian.lng" olarak adlandırılacaktır. Derlenen dil dosyaları bir MetaTrader 5 ürününün "\Languages"alt klasörüne yerleştirilmelidir.

Örneğin, İstemci Terminali "C:\Program Files\MetaTrader 5\" klasöründe yüklüyse, kullanıcı arayüzünün çevirileri "C:\Program Files\MetaTrader 5\Languages\" klasörüne yerleştirilmelidir. Bir projede çevirileri her güncellediğinizde LNG dosyalarının üzerine yazmalısınız.

4. Çevirileri Kontrol Etme. Çevirilerinizin kalitesini kesinlikle kontrol etmelisiniz. Yazım hatalarına ek olarak, çeviriler genellikle ayrılan alana sığmaz. Bu durumda çevirilerinizi ya daha kısa ve öz bir şekilde ifade etmeli ya da bazı sözcükleri anlamlarını kaybetmeden kısaltmalısınız. Bu, özellikle Dizeler için geçerlidir; zira dizeler için önizleme mevcut değildir.

5. Çeviri Yayınlama. Arayüzün çevirisi tamamlanıp test edildiğinde "Gönder" komutunu kullanarak çeviriyi MetaQuotes Software Corp.'a gönderebilirsiniz. Teknik kontrolden sonra çeviriniz bir MetaTrader 5 ürününün standart dağıtımına dahil edilebilir.


Çeviri Örneği

Kullanıcı arayüzünü çevirmenin tüm aşamalarını MetaEditor örneğinde düşünün. Bunun için Çoklu Dil Paketi ile birlikte yüklenen MetaEditor 5 çeviri projesine ihtiyacımız olacak. Örnek olarak, çeşitli UI öğelerinin Almanca çevirilerini ekleyeceğiz.

MetaEditor çeviri projesi

1. Dil Ekleme

Projeye yeni bir dil ekleyin. Bunu yapmak için, "Düzenle" menüsünden "Yeni Dil Ekle"yi seçin veya Araç Çubuğunda Yeni Dil Ekledüğmesine tıklayın veya Ctrl+A tuşuna basın.

"Yeni dil ekle" iletişim kutusunda "Almanca"yı seçin ve Tamam'a tıklayın. Ardından Proje Tarayıcısında yeni bir dil bölümü oluşturulur.

MetaEditor Çeviri Projesinde Almanca Dili

2. Çeviri

Çeşitli UI öğelerini çevirme sürecini düşünün.

Menüler

"Menüler" kategorisini genişletin, ardından [128] menüsünü seçin. İlk menü öğesini çevirin.

Bir menüyü çevirme

N işaretinden önceki & (ve işareti), Alt tuşuyla kullanılan ilgili kısayolu belirtir. Komut adından hemen sonra \t çıkış sembolü ve ardından Ctrl+N kısayolu gelir. MetaEditor 5 kullanıcı arayüzünde çeviri aşağıdaki gibi görünecektir.

Menü çevirisinde özel karakterler

N harfi, Alt tuşuyla birlikte kullanıldığında vurgulanır. Sekme karakteri, komut metnini kısayol metninden ayırır ve ikincisini sağa hizalar.

Her zaman sekme karakterinin (\t) ve kısayol metninin konumunu koruyun. Ancak, & işaretinin konumu orijinal metinle mutlaka örtüşmeyebilir. Asıl mesele, bir menü içindeki her komut için kısayol tuşlarının benzersiz olması gerektiğidir.

Çevrilmiş bir metin başka kaynaklarda aynen tekrarlanıyorsa, Çoklu Dil Paketi size çevirileri uygun yerlerde değiştirmenizi önerecektir. Bizim durumumuzda, aynı menü öğesini [133] menüsünde çevirmeyi önermektedir.

Yinelenen cümleleri çevirme

Durum Çubuğundaki Mesaj ve Araç Çubuğundaki Düğme

Dizeler grubunda 57600 satırına gidin ve onu çevirin. Bu kaynak, daha önce çevirmiş olduğumuz "Yeni" komutunun üzerine farenizi getirdiğinizde Durum çubuğunda görünen metni içerir. Komut açıklamasından sonra iyi bilinen kısayol tuşları metni gelir. Ardından, yeni satırı belirten \n çıkış karakteri ve Araç Çubuğundaki bir düğmenin metni gelir.

Durum çubuğundaki metni çevirme ve Araç Çubuğundaki düğme

MetaEditor 5 kullanıcı arayüzünde çeviri aşağıdaki gibi görünecektir.

Durum çubuğundaki komut açıklaması Araç Çubuğundaki düğme adı

İletişim Kutusu

İletişim kutuları grubunda [349] Giriş sayfası iletişim kutusunu açın. Bu iletişim kutusundaki tüm satırları çevirin.

İletişim kutusunu çevirme

Size kolaylık sağlamak için, çevrilmiş iletişim kutusunun nasıl görüneceğini görmek için Önizleme özelliğini kullanabilirsiniz.

İletişim kutusu önizlemesi

Bu, programda bu şekilde görünecektir.

MetaEditor kullanıcı arayüzünde çevrilmiş iletişim kutusu

Bazı standart düğmelerin metni (Geri, İleri, İptal vb.) işletim sistemi diline bağlıdır. Bu özel düğmeler, Çoklu Dil Paketi'nde çeviri için mevcut değildir.

Çeviri işlemi sırasında %s, %d, \n, \t gibi özel karakterler içeren dizelerle karşılaşabilirsiniz. Kullanıcı arayüzünde metin dizelerini görüntülerken bu karakterlerin özel bir anlamı olduğu için dikkatli olun. Örneğin, %s bir metin satırı ile değiştirilir, %d bir tamsayı ile değiştirilir, \n satır sonu anlamına gelir, vb. Çevrilemez sözcüklerin tam listesini Kullanım Kılavuzu'ndaki Ek B'de bulabilirsiniz.

3. Derleme

Projeyi derleyin. Bunu yapmak için Derledüğmesine tıklayın veya "Araçlar" menüsünden "Projeyi Derle"yi seçin veya F9 tuşuna basın.

Başarılı derleme

Proje dosyanızla aynı klasörde (bizim örneğimizde "C:\Program Files \MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects") Çoklu Dil Paketi, projenin tüm dilleri için hedef LNGdosyaları oluşturur. Sonraki her derlemede mevcut hedef dosyalar güncellenir.

Derlenmiş çeviri dosyaları

4. Çevirileri Kontrol Etme

Ne yazık ki, Çoklu Dil Paketi'nin yerleşik bir yazım denetleyicisi yoktur. Ancak, çevirilerinizi dışa aktarabilir ve Microsoft Word gibi herhangi bir sözcük işlemcide yazım hatası olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için, proje tarayıcısında dil alt projesine sağ tıklayın ve "Metin olarak kaydet" seçeneğini seçin.

Çeviriyi metin dosyasına dışa aktarın

Seçilen dil için tüm kaynaklar (dizeler, menüler ve iletişim kutuları) belirtilen metin dosyasına aktarılır.

5. Çeviriyi Yayınlama.

Çevirinizi iyice kontrol edin. Tüm UI öğelerinin doğru ve hatasız görüntülendiğinden emin olun.

Araç Çubuğundaki Gönderdüğmesine basın veya "Araçlar" menüsünden "MetaQuotes Hizmet Masası'na Gönder"i seçin.

Adınızı ve sizinle iletişim kurulacak e-posta adresinizi girin ve ardından "Gönder" düğmesine tıklayın.

MetaQuotes Software Corp.'a çeviri gönderme

Çeviriniz, gelen bir istek olarak TeamWox grup yazılımımıza gönderilecektir. Teknik bir kontrolden sonra çeviriniz bir MetaTrader 5 ürününün standart teslimatına dahil edilecektir.

Lütfen standart çeviri yayınlama işlevini kullanın ve çevirilerinizi derlenmiş LNG dosyaları olarak e-posta ile GÖNDERMEYİN.


Sözlük

Çevirilerin hızını ve tutarlılığını artırmak için Çoklu Dil Paketi, Sözlük özelliği sunar. Sözlük, yinelenen ifadeleri hızlı bir şekilde çevirmenize olanak tanır. Belirli bir dizeyi daha önce çevirdiğinizden eminseniz, bağlam menüsünden "Sözlükten Çevir" komutunu seçerek (veya Ctrl+D tuşlarına basarak) çeviriyi hızlı bir şekilde değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Sözlük kullanarak çeviri yapma

Bir dizenin çevirisi varsa, otomatik olarak yerine koyulur.

Çeviriyi değiştirme

Proje derlendiğinde, çeviriler tüm diller için Sözlüğekaydedilir.

Sözlük, kullanıcı arayüzünü toplu işlem modunda çevirmenize olanak tanır. Bunu yapmak için, Araç Çubuğundaki Sözlükdüğmesine tıklayın veya "Düzenle" menüsünden aynı komutu seçin.

Sözlük içeriği

Bu pencerede, Sözlükten çevirilerini kullanmak istediğiniz satırları seçebilir ve ardından "Uygula"ya tıklayabilirsiniz.


Faydalı İpuçları

  • Her zaman bağlama göre çeviri yapın.
  • Arama özelliğini kullanın ("Düzenle" menüsündeki "Bul" ve "Sonrakini bul" komutları).
  • Arama, büyük/küçük harf duyarlıdır. Ayrıca aradığınız sözcük öbeği &, \t, \n vb. gibi özel karakterler içerebilir.
  • Özel karakterlerin önemini unutmayın.
  • Sekme tuşu, Proje Tarayıcısı ve Çalışma Alanı arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.
  • Metin satırını düzenlemeye başlamak için çift tıklamanın yanı sıra F2 tuşunu da kullanabilirsiniz.
  • Çalışma Alanında kolay gezinme için "Sonraki" (Alt+Sağ) ve "Önceki" (Alt+Sol) komutlarını kullanın.
  • "Araçlar" menüsünde ve Araç Çubuğunda bulunan "İstatistikler" komutu, her dil için çevrilen sözcük sayısıyla ilgili ayrıntılı istatistikleri görüntüler.


Sonuç

Bu makalenin MetaTrader 5 kullanıcı arayüzünü ana dilinize çevirmeniz konusunda sizi teşvik edeceğini umuyoruz. MetaQuotes Software Corp., ürünlerinde desteklenen mümkün olan en fazlasayıda dile ilgi göstermekte olup bunun için gerekli tüm araçları sağlamaktadır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/311

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

